viernes 18 de septiembre de 2026
Escribinos
18 de septiembre de 2026
Manifestación.

Familiares de Fernando Salto protestaron contra la liberación de su pareja y convocaron a una nueva marcha

Los allegados al hombre asesinado se manifestaron frente al Ministerio Público Fiscal de Lomas para reclamar que la acusada vuelva a estar detenida.

Protestaron contra la liberación de la acusada por el crimen de Fernando Salto.

Protestaron contra la liberación de la acusada por el crimen de Fernando Salto.

Familiares y amigos de Fernando Salto se manifestaron este viernes frente al edificio del Ministerio Público Fiscal de Lomas de Zamora para reclamar contra la liberación de Antonella Soto, acusada del crimen ocurrido en Fiorito, que fue excarcelada días atrás.

Según señalaron desde el entorno de la víctima a La Unión, además de la manifestación de esta mañana, convocaron a una nueva marcha para esta tarde a las 17 horas en Redondo y Unamuno, con el objetivo de reclamar justicia y volver a pedir que la mujer sea detenida.

Lee además
La víctima recibió una puñalada en el pecho.
Violencia de género.

El dramático pedido de la familia de una joven atacada en Fiorito: "Le dieron una puñalada en el pecho":
Sergio Daniel Ávalos, el vecino de Fiorito asesinado.
Temor.

Lo condenaron por asesinar a puñaladas a su vecino, robarle las zapatillas y escapar: ahora apeló el fallo

De acuerdo a la información oficial, Soto continúa imputada y debe cumplir distintas condiciones mientras permanece en libertad, entre ellas fijar domicilio, presentarse ante cualquier citación judicial y abstenerse de consumir bebidas alcohólicas.

Mientras tanto, la causa está a cargo de la UFI 9 de Lomas de Zamora, que había ordenado la autopsia del cuerpo de la víctima y una serie de pericias.

Fernando Salto, la víctima del caso.

Fernando Salto, la víctima del caso.

El crimen de Fernando Salto

El caso comenzó el 28 de agosto, cuando Fernando Salto sufrió una herida de arma blanca en el tórax durante una supuesta discusión con su pareja.

El hombre logró trasladarse por sus propios medios hasta un centro de salud de Lanús y posteriormente fue derivado al Hospital Evita, donde permaneció internado hasta el 30 de agosto, cuando murió.

Tras su fallecimiento, la causa pasó de “lesiones graves” a “homicidio agravado por el vínculo”. Sin embargo, días atrás, la imputada recuperó la libertad, lo que generó la indignación de la familia de la víctima.

Temas
Seguí leyendo

El dramático pedido de la familia de una joven atacada en Fiorito: "Le dieron una puñalada en el pecho":

Lo condenaron por asesinar a puñaladas a su vecino, robarle las zapatillas y escapar: ahora apeló el fallo

Piden juzgar a la mujer que mató a su pareja a puñaladas en Parque Barón y dijo que fue en defensa propia

Liberaron a la pareja de Fernando Salto, el hombre asesinado en Fiorito de una puñalada en el corazón

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El colectivo involucrado en el choque.
Tragedia.

La familia del motociclista fallecido busca testigos del choque fatal

Las más leídas

Te Puede Interesar

Nuevo escándalo entre Candela Arizaga y Facundo Moyano.  video
Es un escándalo.

Quién es la tercera en discordia entre Candela Arizaga y Moyano