Familiares de Fernando Salto protestaron contra la liberación de su pareja y convocaron a una nueva marcha

Protestaron contra la liberación de la acusada por el crimen de Fernando Salto.

Familiares y amigos de Fernando Salto se manifestaron este viernes frente al edificio del Ministerio Público Fiscal de Lomas de Zamora para reclamar contra la liberación de Antonella Soto , acusada del crimen ocurrido en Fiorito , que fue excarcelada días atrás.

Según señalaron desde el entorno de la víctima a La Unión , además de la manifestación de esta mañana, convocaron a una nueva marcha para esta tarde a las 17 horas en Redondo y Unamuno, con el objetivo de reclamar justicia y volver a pedir que la mujer sea detenida.

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De acuerdo a la información oficial, Soto continúa imputada y debe cumplir distintas condiciones mientras permanece en libertad, entre ellas fijar domicilio, presentarse ante cualquier citación judicial y abstenerse de consumir bebidas alcohólicas.

Mientras tanto, la causa está a cargo de la UFI 9 de Lomas de Zamora , que había ordenado la autopsia del cuerpo de la víctima y una serie de pericias.

Fernando Salto, la víctima del caso.

El crimen de Fernando Salto

El caso comenzó el 28 de agosto, cuando Fernando Salto sufrió una herida de arma blanca en el tórax durante una supuesta discusión con su pareja.

El hombre logró trasladarse por sus propios medios hasta un centro de salud de Lanús y posteriormente fue derivado al Hospital Evita, donde permaneció internado hasta el 30 de agosto, cuando murió.

Tras su fallecimiento, la causa pasó de “lesiones graves” a “homicidio agravado por el vínculo”. Sin embargo, días atrás, la imputada recuperó la libertad, lo que generó la indignación de la familia de la víctima.