Lo allanaron en Fiorito por maltrato animal y terminó preso por el robo de una moto

Un joven de 21 años fue allanado en la localidad de Villa Fiorito tras una denuncia por maltrato animal y terminó detenido por tener una moto robada.

Todo comenzó con un operativo policial realizado en el marco de una investigación por maltrato animal en Lomas de Zamora. Los detectives hicieron tareas encubiertas en una vivienda ubicada en la calle Concejal Rajo , entre Defensa y calle 5 .

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A partir de las pruebas obtenidas, el Juzgado de Garantías Nº2 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús ordenó allanar la propiedad e identificar a sus moradores para avanzar con la causa.

Según informaron fuentes del caso a La Unión , “la diligencia respecto de la causa de origen arrojó resultado negativo” y se identificó a un joven de 21 años . Sin embargo, durante la inspección en la vivienda hubo elementos que llamaron la atención de los agentes.

Los policías encontraron una motocicleta marca Yamaha y, al verificar la numeración de la misma, el sistema informático mostró que registraba un pedido de secuestro por “robo automotor” solicitado dos días antes por la Comisaría 1ª de Lanús. Como si fuera poco, hallaron una caja con 25 municiones calibre 9 milímetros.

Ante esta situación, los policías se comunicaron con la Unidad Funcional de Instrucción Nº 11 de Lomas de Zamora, que avaló el procedimiento y dispuso secuestrar la moto y las balas.

Además, el joven fue detenido y trasladado a la comisaría, por el delito de “encubrimiento”. Se ordenó su posterior traslado a la sede judicial para ser interrogado.