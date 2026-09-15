Robaron una moto a punta de pistola en Villa Rita y dos jóvenes fueron detenidos tras una persecución

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.

Tres delincuentes armados le robaron una moto a un hombre de 26 años en Villa Rita , pero el rápido despliegue policial permitió recuperar el vehículo y detener a dos de los sospechosos, entre ellos un adolescente de 17 años.

Fuentes policiales informaron a La Unión que el hecho se inició cuando un vecino de 26 años, alertó a las autoridades que acababa de ser víctima del robo de su Honda Wave, en manos de tres malvivientes a pie, que lo amenazaron con un arma de fuego.

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A partir de la denuncia, los efectivos del Destacamento de Villa Rita implementaron un operativo cerrojo para intentar localizar el rodado. Minutos después, lograron ubicarlo en la intersección de Gabriela Mistral y San Vicente.

Los policías interceptaron la moto y aprehendieron a un adolescente de 17 años, y a otro de 19. En su poder, el mayor tenía una herramienta casera conocida como “yuga”.

La moto fue recuperada por personal del Destacamento de Villa Rita.

Los detenidos

La causa quedó en manos de la UFI del Fuero de Responsabilidad Juvenil 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. En el caso del mayor, la fiscalía dispuso su aprehensión bajo la carátula de "robo en grado de tentativa agravado por la participación de un menor de edad".

Respecto del menor, se dispuso que fuera notificado de los artículos correspondientes del Código Procesal Penal y continuara el procedimiento bajo la carátula de robo en grado de tentativa. Luego, el adolescente fue entregado a su progenitora.

Una "yuga" secuestrada en poder de los sospechosos.

La investigación continúa para determinar la identidad y el paradero del tercer integrante de la banda que, según la denuncia de la víctima, participó del robo de la motocicleta.