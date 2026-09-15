Temperley: el club que forjó a Guillermo Vilas y a Gastón Gaudio se amplía

Temperley: el club que forjó a Guillermo Vilas y a Gastón Gaudio amplía su espacio.

El Temperley Lawn Tennis Club - Ituzaingó 251, Temperley- avanza con la construcción de una nueva cancha de tenis de superficie rápida y otra de pádel, con una inauguración prevista para fines de octubre. Los proyectos buscan ampliar la oferta deportiva de la institución y continuar fomentando la actividad entre los vecinos de Lomas de Zamora.

La nueva cancha de tenis tendrá una superficie rápida, con características similares a las utilizadas en el circuito internacional. Según destacaron desde la institución, será la primera de estas características en la zona sur.

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A la par, el club incorporará una cancha de pádel, en una iniciativa que apunta a ampliar las alternativas deportivas disponibles para la comunidad.

La renovación de las instalaciones también permite recuperar parte de la historia que une al Temperley Lawn Tennis Club con el tenis argentino.

La nueva cancha de tenis tendrá una superficie rápida, con características similares a las utilizadas en el circuito internacional.

“El tenis ocupa el lugar más importante dentro de la institución. Ese es nuestro legado, ese es el objetivo con el que se fundó hace 106 años y tratamos de mantenerlo siempre de manera amplia, tratando de tener actividades complementarias que permitan tener a la familia dentro del club, pero sin perder de vista que el tenis es nuestra esencia”, explic{o Alfredo Torregiani, presidente del club.

La institución conserva una colección vinculada a Guillermo Vilas y cuenta con uno de los tres museos del país que reúnen elementos del destacado tenista argentino.

La relación del club con el máximo tenista de la historia argentina tiene, además, un protagonista ligado directamente a Lomas de Zamora: el escribano Vásquez, vecino del distrito y expresidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), quien tuvo un papel clave en la llegada de Vilas al club.

En Temperley entrenaba Gastón Gaudio en sus comienzos, mucho antes de convertirse en campeón de Roland Garros.

“Entrenaba acá durante su etapa de infantiles y menores. Por eso Guillermo decidió donar distintos objetos para una muestra que se realizó en 2023 y que hoy forman parte del patrimonio permanente del club”, señalan desde la institución.

A lo largo de su historia, las canchas del Temperley Lawn Tennis Club recibieron a jugadores que dejaron una huella en el tenis argentino. Entre ellos aparecen nombres como Pedro y Luis González Saavedra, Gabriel Mena, Roberto Carruthers, Fernando Dalla Fontana, Facundo Mena y Gastón Gaudio en sus comienzos, mucho antes de convertirse en campeón de Roland Garros.

De esta manera, la incorporación de nuevos espacios deportivos se suma a una historia institucional marcada por el profesionalismo y por figuras que dejaron su huella en la actividad argentina.