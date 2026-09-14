Tragedia en Temperley: quién era el colectivero fallecido y cuáles son las hipótesis

Después de la trágica muerte de un colectivero que chocó contra una casa en Temperley , la Justicia de Lomas de Zamora analiza diferentes elementos para esclarecer lo que ocurrió. Se conoció el video del accidente y la identidad del conductor.

Según informaron fuentes del caso a La Unión , la víctima fue identificada como Braian Ayala, de 35 años y chofer de la línea 527 . Compañeros suyos comentaron que estaba atravesando por problemas personales, de acuerdo a lo relatado por las familias que vivían en las casas afectadas.

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Una cámara de seguridad arrojó más precisiones en las últimas horas. El impacto del colectivo ocurrió a las 23:02 del sábado 12 de septiembre. En las imágenes se observa que la unidad iba a alta velocidad y que chocó con un poste de luz antes de impactar contra una vivienda en la esquina de Caaguazú y Dinamarca , en el barrio San José .

Por otro lado, los investigadores reconstruyeron el recorrido previo del colectivo. Confirmaron que circulaba fuera de línea y sin pasajeros, pero lo llamativo fue que estaba siendo perseguido por dos presuntos repartidores .

Así fue el violento choque del colectivo de la línea 527 contra una casa en Temperley. El chofer murió tras el impacto. Ocurrió en Caaguazú y Dinamarca pic.twitter.com/ROnI2ITkax

Las primeras versiones indican que los deliverys habrían sido chocados por el colectivero y que querían alcanzarlo para pedirle la documentación, aunque no se pudo confirmar esa versión. La fiscalía interviniente investiga qué pasó en esos momentos previos.

Otra cuestión que queda por resolver es por qué Ayala perdió el control del colectivo hasta estrellarse. Se manejan varias hipótesis: que se descompensó mientras manejaba, que estaba bajo efectos de alguna sustancia, que hubo alguna falla mecánica en el colectivo o que el chofer intentó escapar de los motociclistas. La autopsia dará algunas precisiones en los próximos días.

Terribles daños en dos viviendas

Así quedó la casa donde impactó el colectivo.

La parte más dañada fue la vivienda donde se produjo el choque. Allí vivían dos hermanos: uno de ellos, Alan, tenía su habitación justo donde se incrustó el colectivo. De haber estado durmiendo allí al momento del accidente, seguramente Alan no hubiera sobrevivido. Afortunadamente estaba trabajando y recién supo del desastre cuando regresó.

En la casa contigua, donde vivía un matrimonio con sus dos hijos, también hubo daños severos. Quedó un agujero de un tamaño considerable en la parte baja de la pared y también se produjeron roturas en el techo. La estructura tiene riesgo de derrumbe.