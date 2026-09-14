Instalan columnas para electrificar la nueva estación de trenes de la UNaB.

En Almirante Brown avanzan las obras de la futura estación de trenes de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), donde ya fueron instaladas ocho columnas de hormigón que sostendrán la estructura para la electrificación ferroviaria. Los trabajos se realizan sobre las vías y forman parte de una intervención que busca mejorar la conectividad de estudiantes y vecinos.

En total, fueron montadas ocho columnas de hormigón centrifugado , cada una de 13 metros de longitud y aproximadamente 3 toneladas de peso . Para concretar la tarea fue necesario desvincular previamente líneas de distribución y trabajar sobre las vías con personal de Trenes Argentinos y un equipo de izaje.

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La jefa de Gabinete municipal, Paula Eichel , recorrió el sector y supervisó el avance de los trabajos. La próxima etapa contempla la instalación de vigas metálicas que servirán de soporte para la futura electrificación y para el tendido del sistema de señalamiento ferroviario.

Desde el Municipio destacaron además el valor de la obra para el distrito. Mariano Cascallares señaló que la última estación ferroviaria construida en Almirante Brown había sido la de Longchamps, hace 115 años, y calificó la intervención como “histórica”.

En total, fueron montadas ocho columnas de hormigón centrifugado, cada una de 13 metros de longitud y aproximadamente 3 toneladas de peso.

El proyecto contempla andenes elevados enfrentados y un paso bajo nivel peatonal, además de obras de infraestructura vial y ferroviaria.

Cómo será la nueva estación de trenes de la UNaB

El proyecto contempla andenes elevados enfrentados y un paso bajo nivel peatonal, además de obras de infraestructura vial y ferroviaria.

También están previstas:

Renovación de vías en el sector de los andenes.

Señalización ferroviaria.

Boleterías y oficinas administrativas.

Iluminación LED.

Módulos SUBE.

La planificación de la obra incluye además el cuidado del patrimonio arbóreo y forestal existente en el lugar.

La futura estación de la Universidad Nacional Guillermo Brown apunta a mejorar la accesibilidad y la conexión de una zona donde se concentran instituciones educativas, barrios y uno de los principales sectores productivos de Almirante Brown.

El nuevo servicio beneficiará especialmente a estudiantes, docentes y trabajadores, además de los vecinos de la zona.