La banda de zona Sur que se destaca por sus tributos a Soda Stereo y a Gustavo Cerati

La banda con músicos de la zona Sur respeta las canciones de Soda Stereo tal cual como fueron creadas.

Con mucho profesionalismo, amor y pasión hacia una de las bandas que los marcó en su adolescencia es que nació Sueñostereo : la agrupación integrada por músicos de la zona Sur que rinde tributo a Soda Stereo y a la etapa de solista del recordado Gustavo Cerati .

A través de su admiración por la banda de los años 80 es que este grupo de músicos se juntó para rendir homenaje. "Cada uno de nosotros venía de proyectos musicales muy distintos, pero lo cierto es que todos teníamos marcada la influencia de soda en nuestras vidas", comentó la voz de la banda, Rodo Peralta.

Si bien como banda se iniciaron en 2015, tuvieron que pasar por muchos momentos para entender que el camino era tocar las canciones de Soda que son clásicos y que han marcado a toda una generación como a ellos mismos como músicos. "Aunque la formación fue cambiando con el tiempo, podemos considerar ese año como el inicio oficial del proyecto como Sueñostereo", comentaron.

Los integrantes de Sueñostereo es muy versátil y pertenecen todos a la zona Sur por lo que muchas de sus presentaciones las realizan en distintos lugares del distrito.

Rodolfo "Rodo" Peralta que es la voz de la banda es de Lanús, Julián Márquez que es quien toca el bajo es de Lomas de Zamora. La guitarra y los coros son responsabilidad de Christian Hermann que es oriundo de Lanús también y Germán Peralta que se encarga de la batería y teclados es de Avellaneda.

Antes de armar la banda tributo a Cerati y a Soda, los músicos trabajaron en un proyecto de cover nacionales. "Lo que sucedió es que Soda y la discografía de Gustavo siempre tuvieron un peso especial hasta en ese momento que también interpretábamos los temas de otros artistas", comentó Rodo.

El tributo a la música de Soda Stereo y Gustavo Cerati, está muy bien armado y proyectado ya que se basan en formatos eléctrico y acústico. Además se destacan por brindar un show compacto y respetuoso, manteniendo la esencia de los temas. "Intentamos siempre mantener la esencia en cada ejecución, repasando la discografía de Soda Stereo y también de la etapa solista de Gustavo Cerati", recalcaron con total profesionalismo.

Las influencia de la música de Soda Stereo que marcó a varias generaciones

Si bien, por cuestiones generacionales cada integrante de Sueñostereo tiene muy marcada la música de sus ídolos de la adolescencia también resaltaron que traspasa a varias generaciones. "Sin dudas que nuestras influencias estaban marcadas por cuestiones generacionales y, en particular, por el impacto que nos produjo la pérdida de Gustavo Cerati en 2014. Creo que eso nos marcó a muchos y para nosotros hoy tocar sus temas es un verdadero orgullo", comentaron desde la banda que hacen presentaciones en distintos lugares de la zona Sur y en CABA.

Gracias a ese amor y admiración por el líder de Soda que ya no está en el plano físico es que en 2015 decidimos dar forma a Sueñostereo, concebido como una celebración de su obra.

Sobre como de autodefinen, expresaron: "No somos una banda tributo en el sentido tradicional —no imitamos la escena ni las formas—, pero sí respetamos las canciones tal como fueron creadas, honrando su esencia y legado".

Mirá el video de la banda en vivo