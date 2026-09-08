Lomas: detuvieron a un hombre que sería parte de una banda acusada de robar comercios y proveedores

El operativo estuvo a cargo del personal de la Comisaría de Lomas de Zamora.

Una investigación por el robo a un mayorista de Villa Rita derivó en una serie de allanamientos que permitieron desarticular una banda sospechada de cometer asaltos contra comercios y proveedores en Lomas de Zamora .

Según infomaron fuentes policiales a La Union , el operativo fue realizado por personal de la Comisaría 1° con apoyo de distintas dependencias policiales lomenses, el Grupo GAD y efectivos de la Policía Local, a partir de una investigación coordinada por la UFI 4.

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En el parte oficial del caso consta que la causa se inició a partir de un robo ocurrido el 6 de septiembre pasado en un comercio mayorista de nombre de fantasía “Milagro”, ubicado sobre la colectora del Camino Negro, entre Fourier y Olivos.

Según la denuncia , dos hombres armados ingresaron al local y sustrajeron dinero en efectivo, un CPU y varios teléfonos celulares. Luego escaparon a bordo de un vehículo oscuro que habría funcionado como apoyo.

El relevamiento de las cámaras de seguridad fue clave para la captura del sospechoso.

A partir del análisis de cámaras de seguridad de domicilios particulares y del Centro de Operaciones del Municipio, los investigadores lograron establecer que los sospechosos formarían parte de una banda delictiva dedicada a robos de comercios y proveedores.

La pesquisa también permitió vincular al grupo con otro hecho ocurrido el 30 de julio, en la zona de Ramón Giménez y Colectora Camino Negro, donde fue asaltado un proveedor de un mayorista ubicado en Napoles y Bolonia, Villa Centenario.

Dos allanamientos y un detenido

Con los elementos reunidos, la Justicia otorgó órdenes de allanamiento y secuestro para dos domicilios: el primero fue realizado en Cosquín al 2400, Ingeniero Budge, donde los efectivos secuestraron un Volkswagen Fox negro, señalado como uno de los vehículos utilizados para cometer los robos.

Además, encontraron un arma de fuego, tres teléfonos celulares que no pertenecerían a los moradores y detuvieron al propietario del vehículo, de 32 años.

Uno de los vehículos reconocidos en los robos fue incautado.

El segundo procedimiento tuvo lugar en Floro Lavalle al 200, Alejandro Korn. Allí fueron secuestrados un CPU marca Sentey, nueve teléfonos celulares, un par de zapatillas que serían las utilizadas durante el hecho investigado, un par de guantes dieléctricos de goma y un pasamontañas.

La Fiscalía interviniente avaló los procedimientos y dispuso las medidas a seguir respecto del hombre detenido y los elementos secuestrados.