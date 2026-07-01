Allanamientos en Lomas de Zamora por robos de boqueteros: recuperan enormes sumas de dinero

La investigación por dos robos millonarios realizados por boqueteros en la provincia de Entre Ríos derivó en varios allanamientos en Lomas de Zamora y distintos puntos del Conurbano bonaerense. La Policía encontró grandes sumas de dinero.

Los hechos investigados sucedieron en 2024 y 2025 en comercios de la ciudad entrerriana de Chajarí . Delincuentes ingresaron durante la noche realizando boquetes y se apoderaron de importantes montos en moneda nacional y extranjera.

Persecución. Escapaba a toda velocidad, chocó una casa y lo detuvieron cuando intentaba huir

En el primer golpe, los ladrones hicieron un boquete en el techo del local de venta de materiales para la construcción y, una vez adentro, abrieron la caja fuerte para llevarse una suma cercana a los $14 millones . En el otro ataque, perpetrado a una estación de servicio Axion, los delincuentes se llevaron dos cajas fuertes con $50 millones en efectivo, cheques valuados en aproximadamente $800 millones y considerables sumas de moneda extranjera.

Los detectives investigaron ambos hechos durante varios meses, hasta que pudieron identificar domicilios vinculados a la banda en la provincia de Buenos Aires.

De Entre Ríos a Lomas de Zamora

allanamiento Hubo operativos en Lomas y otros puntos del Conurbano bonaerense.

Efectivos de la Policía de Entre Ríos llevaron a cabo seis allanamientos en distintos domicilios de las localidades de Ingeniero Budge (Lomas de Zamora), El Pato (Berazategui), City Bell (La Plata), Castelar (Morón) y Villa Zagala (San Martín). También se requisó una vivienda en CABA, aunque con resultado negativo.

En los operativos, los policías lograron incautar más de $40 millones y 2.000 dólares que serían parte del botín robado. Además, secuestraron varios teléfonos celulares que serán peritados para determinar las conexiones entre los miembros de la banda.

Si bien no hubo personas detenidas, durante los procedimientos la Policía constató que tres de los sospechosos investigados ya estaban presos en distintas cárceles por causas vinculadas a hechos delictivos similares.