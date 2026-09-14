Tini Stoessel: "Pasé por un proceso que se llama depresión"

El mal momento de Tini Stoessel.

En una escala de su su gira Futttura, Tini Stoessel vivió un momento profundamente durante su paso por El Salvador, donde la cantante frenó el show para hacer una fuerte confesión, conectar con sus fans y revelar detalles íntimos sobre su salud mental.

La cantante compartió el difícil momento que viene transitando, en medio de la interna familiar, sumado a conflictos legales y económicos con su papá, Alejandro Stoessel. "Yo pasé por un proceso que se llama depresión, diagnosticado, y a día de hoy sigo con psiquiatra, a día de hoy sigo con psicóloga", confesó Tini Stoessel en un alto que hizo en su show.

En este contexto, la artista reconoció que su red de contención fue fundamental para mantenerse en pie: "A día de hoy sigo con mis amigas de toda mi vida, con mi equipo también que me acompaña hace muchos años y con todos ustedes que me siguen dando un amor que no sé cómo agradecerles, pero quiero agradecerles que me siento total y absolutamente bendecida".

Nuevas confesiones de Tini Stoessel Luego de haber tomado la palabra en otras presentaciones en vivo, esta vez el mensaje tuvo un tono de profunda vulnerabilidad hacia quienes atraviesan situaciones similares: "Si este álbum o cualquiera de estas canciones los acompañó o los está acompañando en alguno de sus procesos, quiero que sepan que no están solos".

Para cerrar, Tini Stoessel dejó una reflexión sobre el dolor, el aprendizaje y el valor de reinventarse: "Dejar estas versiones de uno mismo para convertirse en una versión diferente, no sé si nueva, pero de alguna manera poder compartir esos dolores en entendimiento, en aprendizaje, en algo que no querés que se vuelva a repetir en su vida, es muy valiente. Para todos ustedes, un abrazo".

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