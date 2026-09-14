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14 de septiembre de 2026
Una buena.

Dieron de alta a Mirtha Legrand tras una semana internada

Desde el Sanatorio Mater Dei informaron en forma oficial que Mirtha Legrand recibió el alta médica luego de estar internada por un cuadro de bronquitis.

Mirtha Legrand, de alta.&nbsp;

Mirtha Legrand, de alta. 

Mirtha Legrand recibió el alta médica luego de permanecer internada durante una semana en el Sanatorio Mater Dei, donde fue atendida por un cuadro de bronquitis y evolucionó favorablemente. La conductora de El Trece siempre con un muy buen ánimo y al tanto de todas las noticias.

La conductora, de 99 años, había ingresado al centro de salud el lunes 7 de septiembre para realizarse estudios y continuar bajo seguimiento médico a raíz de un cuadro respiratorio bronquial.

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Durante los días de internación, los partes médicos señalaron una evolución favorable y sin complicaciones. Además, permaneció en una habitación común y participó activamente de su recuperación junto a su kinesiólogo.

El Sanatorio Mater Dei había informado previamente que la conductora se encontraba atenta a sus actividades personales y recibía visitas de familiares y amigos durante su estadía.

Mirtha Legrand de alta.

Mirtha Legrand de alta.

Cómo fue la internación de Mirtha Legrand

La internación había comenzado después de que Mirtha Legrand presentara síntomas respiratorios que le impidieron participar de su programa habitual. Su nieta, Juana Viale, tomó entonces la conducción de “La Noche de Mirtha” durante su ausencia.

En los últimos días, incluso se había evaluado la posibilidad de otorgarle el alta antes, pero los médicos resolvieron prolongar la internación para mantenerla bajo observación y completar el tratamiento.

Finalmente, la evolución favorable permitió que la histórica conductora regresara a su casa este domingo, donde continuará con la recuperación y las indicaciones de sus médicos. El alta llegó además después de que el último parte médico difundido por el sanatorio destacara su buena evolución respiratoria y su participación activa en el tratamiento.

La familia y el entorno de la conductora habían transmitido tranquilidad durante los días de internación, mientras Mirtha permanecía acompañada y en contacto con sus allegados.

Ahora, el objetivo estará puesto en completar la recuperación en su domicilio antes de retomar sus actividades habituales, luego de una semana en la que su estado de salud generó preocupación entre sus seguidores.

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