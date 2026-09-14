Vuelve a Turdera el exitoso Festival de Acroyoga al Parque Finky

El festival invita a la comunidad a pasar por el Parque Finky de Turdera para recibir a la Primavera en movimiento.

Cada entrega del Festival de Acroyoga zona Sur tiene una temática distinta para que el público conecte con los beneficios de la disciplina que fusiona el yoga con la acrobacia de una forma armónica. Por eso, en esta octava edición que se desarrollará el domingo 27 de 14 a 19 en el Parque Finky de Turdera habrá arte y naturaleza.

Como siempre bajo la organización de Acrolatina y su fundador y pionero en la zona de la disciplina, Edy Lagoria es que vuelve al Parque Finky este encuentro que reúne a la comunidad con ganas de ponerse en movimiento, conocer o perfeccionarse en acroyoga que es una práctica que aporta múltiples beneficios y fomenta el armado de posturas en equipo.

Hay cupos disponibles. Desde un centro barrial incentivan a los vecinos de Lomas a realizarse chequeos médicos de rutina

Bajo el concepto de celebrar la Primavera en movimiento es que lanzan este octavo encuentro en el marco de un escenario que eligieron desde el primer festival por su ubicación y por el contacto permanente que hay con la naturaleza al desarrollar la práctica.

El Festival de Acroyoga gratuito ya es una cita más que obligada en Turdera porque cada encuentro se hace en el Parque Finky y se fue instalando en la zona ya que cada jornada reciben a vecinos que llegan desde las distintas localidades. Lagoria que es formador de profes de acroyoga, aseguró: "Hace aproximadamente 15 años que venimos compartiendo la práctica en distintos lugares del Conurbano, siendo pioneros en esta hermosa disciplina en Lomas y hacer el festival es importante porque es único en la zona Sur".

Sobre esta edición destacó que habrá muchas alternativas para poner el cuerpo en movimiento y también para dejarse llevar por el arte uy la naturaleza. "Será una invitación abrir los sentidos a la apreciación y a su vez, dejarse abrazar por personas que están en sintonía con ese modo de estar en el mundo", explicó el experto en acroyoga.

Música en vivo, arte y expresiones creativas, además de distintas clases de yoga y de acro serán parte del festival al que se puede asistir de forma gratuita con previa inscripción. "Consideramos que en momentos de tanta confusión, el arte es un medio para conectar con lo humano y por eso en esta edición vamos a apuntar a ello", adelantó Lagoria, quien además agregó que "conectar es lo que muchas veces le devuelve el sentido a la vida".

Todo el cronograma del festival de Acroyoga

Los que se acerquen al parque puedan ir en familia, con amigos o solos para ser parte de una jornada que invita a la unión y a la participación en grupo que es uno de los valores que se encuentran en el acro ya que es una práctica que se realiza en conjunto, no hay individualidades.

La apertura del festival que está programado para las 14 se iniciará con música, mates y abrazos, luego abrirán las clases simultáneas de yoga y contact improvisación.

Alrededor de las 15.30 van a presentar la profe Silvina Valentini una clase especial de fitness dance para bailar y fortalecer el cuerpo. A las 16 arrancarán las clases de acroyoga inicial, intermedio y yoga infancias para que toda la familia pueda participar.

A las 17.15 será el momento del arte con la presentación de una obra de teatro y una muestra especial de acro. Para concluir bailando en conjunto van a presentar alrededor de las 17.30, un static dance con acro troupe y una jam que es la práctica libre del acro donde no se basa en seguir una clase, sino en hacer las diferentes posturas en el aire y en compañía. El cierre del festival será a las 19.

Para anotarse previamente hay que enviar un mensaje al número: 1126056468