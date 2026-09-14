lunes 14 de septiembre de 2026
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14 de septiembre de 2026
A levantarse.

Banfield, a lo guapo, busca volver al triunfo ante Barracas Central

En el Lencho Sola, Banfield quiere que el envión de la Copa Argentina le permita enderezar el rumbo en el Torneo Clausura, donde lleva tres caídas en fila.

Banfield quiere recuperarse en el Torneo Clausura.

Banfield quiere recuperarse en el Torneo Clausura.

Banfield buscará cortar su racha negativa en el Torneo Clausura cuando reciba a Barracas Central, por la 9º fecha de la zona B que lo tiene en lo bajo de la tabla de posiciones y con la necesidad de tres puntos para respaldar al cuerpo técnico de Pedro Troglio.

El partido se jugará desde las 19, en el estadio Florencio Sola, con el arbitraje de Sebastián Zunino, secundado por Pablo Gualtieri y Federico García. Cuarto árbitro: Cristian Cernadas. VAR: Pablo Echavarría. AVAR: Javier Mihura. Televisa: TNT Sports Premium.

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Banfield quiere cortar con las derrotas

Cuando parecía que el triunfo ante Racing Club, en Avellaneda, iba a plasmar la recuperación de Banfield, las derrotas contra River Plate, Newell’s y la más dolorosa ante Aldosivi, pegaron duro en un plantel que desde hace tiempo viene soportando varias tempestades.

La clasificación a las semifinales de la Copa Argentina debiera ser el golpe anímico clave para afrontar el choque con Barracas Central, que lleva cinco fechas sin victorias tras un arranque de nueve sobre nueve.

La caída de Aldosivi dejó a Banfield a 12 puntos del Tiburón en la tabla anual, pero en los promedios Sarmiento está cuatro arriba. Por eso, el valor de la victoria cotiza mucho para el Taladro.

En Primera División, Banfield y Barracas Central jugaron cuatro veces en Peña y Arenales, con tres empates y un triunfo del Guapo. Pero, en el historial general, manda el Taladro con 20 victorias 10 igualdades y nueve éxitos del elenco de Olavarría y Luna.

Probables formaciones de Banfield y Barracas Central

Banfield: Diego Rodríguez, Santiago López García, Santiago Daniele, Brandon Oviedo, Nicolás Meriano e Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Santiago Esquivel y Tomás Adoryan, Adrián Balboa y Alexander Machado. DT: Pedro Troglio.

Barracas Central: Marcelo Miño; Damián Martínez, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini y Elías Pereyra; Tomás Porra, Dardo Miloc e Iván Tapia; Norberto Briasco y Gonzalo Maroni. DT: Damián Ayude.

Hora: 19. Árbitro: Sebastián Zunino. Estadio: Florencio Sola. TV: TNT Sports Premium.

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