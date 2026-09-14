Lanús busca una victoria ante Riestra para acercarse a puestos de playoff

El Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol continúa su marcha y este lunes bajará el telón de su novena fecha con un cruce de alta intensidad. Deportivo Riestra recibirá a Lanús desde las 19 en el estadio Guillermo Laza ubicado en el Bajo Flores.

El encuentro contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, la asistencia de Hernán Mastrángelo en el VAR, y se podrá seguir en vivo a través de la pantalla de ESPN Premium. El partido es trascendental para las aspiraciones de Lanús, ya que el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino busca meterse de lleno en la pelea por ingresar a los playoff.

El Granate está atravesando un presente irregular, dado que suma 10 puntos en la Zona A, por ahora fuera de los clasificados. La ilusión se mantiene dada las chances que tienen todos en la zona, es que Lanús obtuvo 3 triunfos, 1 empate y 4 derrotas, hasta el momento y se encuentra la expectativa de una seguidilla que lo ubique detrás del objetivo.

Ambos conjuntos necesitan sumar de a tres para afianzarse en sus respectivas zonas y mantener vivas las aspiraciones de pelear por los puestos de clasificación. El "Malevo" llega a este compromiso tras un empate 1-1 frente a Platense en la jornada anterior. Con 9 unidades en la tabla de posiciones, el equipo del Bajo Flores busca hacerse fuerte en su estadio para enderezar el rumbo y prenderse en la conversación alta. Además, Riestra viene de quedar eliminado de la Copa Argentina a manos de Banfield, que se impuso por penales el miércoles pasado en la cancha de Temperley.

Por su parte, el Granate comandado por Mauricio Pellegrino viene con el ánimo en alza luego de conseguir una ajustada pero vital victoria por 1-0 ante Defensa y Justicia. Con este triunfo, los del sur alcanzaron los 10 puntos e intentarán romper la irregularidad sumando en condición de visitante.

Con Ramiro Carrera descartado por un desgarro, en Lanús saben que el choque ante Riestra puede ser fundamental para el futuro. Es por ello que Mauricio Pellegrino aguardará hasta último momento para confirmar el once. Ramiro Carrera se sumó a Raúl Loaiza y Marcelino Moreno, los lesionados en el Granate que llevan un tiempo prolongado sin poder jugar.

Un dato curioso es que Lanús nunca pudo vencer a Riestra en Primera División. Desde el ascenso del "Malevo" a la máxima categoría, el Granate cayó en tres oportunidades y sólo cosechó un empate. En el ascenso Lanús se mantuvo invicto desde 1979 a 1981, mientras que entre 2024 y 2026 no pudo ganarle. En total se enfrentaron en 10 oportunidades con 4 victorias de Lanús, 3 triunfos de Riestra y 3 empates.

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Probables formaciones

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paez, Carlos Quintana; Pedro Ramírez, Braian Sánchez, Milton Céliz, Pablo Monje; Antony Alonso o Tomás González, Alexander Díaz o Nicolás Benegas. DT: Guillermo Duró.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo, Eduardo Salvio, Franco Watson, Lucas Besozzi; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Hora: 19.00

Estadio: Guillermo Laza

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

TV: ESPN Premium