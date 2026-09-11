El crudo calvario del ex Lanús Román Martínez tras su retiro del fútbol

En la actualidad Román Martínez es el entrenador de la reserva de Lanús.

El fútbol profesional suele encandilar con sus millones y la gloria efímera de los títulos. Sin embargo, el apagón que llega al día siguiente del retiro es una realidad silenciosa que destruye vidas. Román Martínez, aquel exquisito mediocampista que tocó el cielo con las manos con Lanús , relató el calvario que padeció tras dejar el fútbol.

Su testimonio expone la desprotección mental que sufren los deportistas al enfrentarse al "vacío". El ex volante confesó que la transición hacia su nueva vida en 2022 fue traumática. Tras una carrera de más de dos décadas, el freno de mano fue brutal.

"Pasé un año entero encerrado en mi casa", reveló Román Martínez , describiendo un cuadro de profunda tristeza. El exfutbolista admitió que durante esos 12 meses el único motor que lo obligaba a cruzar la puerta de calle era una responsabilidad paterna: "Solo salía para llevar a mi hijo al colegio y volvía inmediatamente a encerrarme".

Una de las frases más impactantes de sus declaraciones en el programa La Noche de TyC Sports apuntó directamente a la hipocresía del entorno del fútbol cuando los focos se apagan. Román Martínez describió con crudeza el abandono que sienten los jugadores cuando pasan de ser figuras públicas a desocupados.

Para el ex jugador de Lanús, uno de los momentos de mayor desesperación surge cuando "de golpe, el teléfono deja de sonar". A su vez, Román Martínez declaró que todo eso provoca "una pérdida de identidad y el dolor de no saber quien sos cuando te quitan la pelota".

Además, sostuvo: "Lo más cruel ocurre cuando desaparecen quienes antes te pedían camisetas o entradas. Las llamadas falsas amistades".

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La psicología como salvavidas

A diferencia de otros tristes finales en la historia del deporte argentino, Román Martínez pudo encontrar una salida antes de tocar fondo. El exjugador destacó la importancia vital de la salud mental: "No llegué a una depresión severa porque busqué ayuda profesional a tiempo". El tratamiento psicológico le permitió procesar el "duelo" de la jubilación anticipada que sufren los futbolistas antes de cumplir los 40 años.

Hoy, la tormenta quedó atrás. Román Martínez logró reinsertarse en el mundo que tanto ama y trabaja como director técnico en las divisiones inferiores de Lanús. Sin embargo, su valiente testimonio queda como una alerta necesaria para un sistema que exprime al jugador y muchas veces descarta al ser humano.