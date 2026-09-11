Lomas de Zamora se llena de arte con la tertulia de primavera

El Centro Comunitario Libremente de Lomas de Zamora realizará nueva edición de "Tertulias en la biblio" , un ciclo que reúne a diferentes expresiones artísticas para que los vecinos disfruten de una tarde-noche con shows y muestras gratuitas.

La tertulia de primavera se desarrollará este sábado, de 18 a 21, en el espacio de la calle Alem 855 . En esta oportunidad habrá un show en vivo de Las Rusas de Quilmes , un dúo de música popular integrado por Corina Paccagnella y Laura Leonardi. Mientras que Daniela Ocampos interpretará su obra de teatro "Guajojó, la mujer pájaro" en la que utiliza títeres y objetos.

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Por su parte, la Campaña "Vivas nos queremos" desplegará una muestra de afiches y presentará el segundo volumen de su libro compuesto por gráficas, análisis y experiencias de los distintos espacios que se articulan entre mujeres y sostienen la campaña en las calles.

Los vecinos también tendrán a disposición la feria comunitaria de emprendedores con sus stands de indumentaria, calzado, bijouterie, accesorios, cosmética, artesanías, plantas, adornos para el hogar, sahumerios, velas aromáticas y crochet.

Unas 300 personas participan todos los meses de los talleres y actividades culturales que se organizan en Libremente, que lleva 26 años trabajando por la inclusión comunitaria a través del arte y la participación social. El Centro Comunitario forma parte del Programa de Rehabilitación y Externación Asistida (PREA) del Hospital Esteves, que fue creado para que las mujeres alojadas en el neuropsiquiátrico recuperen su derecho de vivir en libertad y de construir un proyecto de vida con todos los apoyos necesarios en materia sanitaria, educativa, laboral y recreativa.

Todos los talleres gratuitos que ofrecen en Libremente

Libremente tiene una amplia variedad de talleres gratuitos para los vecinos que tengan ganas de explorar su creatividad, hacer actividad física o sumar nuevas herramientas a nivel laboral.

En la sede de Alem 855 dan talleres de pintura, expresión plástica, canto, guitarra, teatro, costura a máquina, crochet, bordado, cerámica, memoria y juegos, termofusión artística, cine e inglés.

A esto se suman las propuestas enfocadas en la promoción de la salud como yoga, baile aeróbico, tardes de encuentro y bienestar, expresión corporal y activamente (estimulación de la memoria). Además, los vecinos tienen a disposición los cursos de peluquería, depilación y limpieza institucional.

Los interesados en participar de las actividades tienen que llamar al 7505-2276, mandar un mensaje de WhatsApp al 11-2485-2531 o comunicarse con las redes del Centro Comunitario.