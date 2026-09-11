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11 de septiembre de 2026
Este sábado.

Lomas de Zamora se llena de arte con la tertulia de primavera

En el Centro Comunitario Libremente organizaron una tarde-noche con shows y muestras gratuitas para los vecinos.

Se viene la última edición de la tertulia en Lomas.

Se viene la última edición de la tertulia en Lomas.

El Centro Comunitario Libremente de Lomas de Zamora realizará nueva edición de "Tertulias en la biblio", un ciclo que reúne a diferentes expresiones artísticas para que los vecinos disfruten de una tarde-noche con shows y muestras gratuitas.

La tertulia de primavera se desarrollará este sábado, de 18 a 21, en el espacio de la calle Alem 855. En esta oportunidad habrá un show en vivo de Las Rusas de Quilmes, un dúo de música popular integrado por Corina Paccagnella y Laura Leonardi. Mientras que Daniela Ocampos interpretará su obra de teatro "Guajojó, la mujer pájaro" en la que utiliza títeres y objetos.

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Por su parte, la Campaña "Vivas nos queremos" desplegará una muestra de afiches y presentará el segundo volumen de su libro compuesto por gráficas, análisis y experiencias de los distintos espacios que se articulan entre mujeres y sostienen la campaña en las calles.

Habrá música, teatro, muestra gráfica y feria.

Habrá música, teatro, muestra gráfica y feria.

Los vecinos también tendrán a disposición la feria comunitaria de emprendedores con sus stands de indumentaria, calzado, bijouterie, accesorios, cosmética, artesanías, plantas, adornos para el hogar, sahumerios, velas aromáticas y crochet.

Unas 300 personas participan todos los meses de los talleres y actividades culturales que se organizan en Libremente, que lleva 26 años trabajando por la inclusión comunitaria a través del arte y la participación social. El Centro Comunitario forma parte del Programa de Rehabilitación y Externación Asistida (PREA) del Hospital Esteves, que fue creado para que las mujeres alojadas en el neuropsiquiátrico recuperen su derecho de vivir en libertad y de construir un proyecto de vida con todos los apoyos necesarios en materia sanitaria, educativa, laboral y recreativa.

Todos los talleres gratuitos que ofrecen en Libremente

Libremente tiene una amplia variedad de talleres gratuitos para los vecinos que tengan ganas de explorar su creatividad, hacer actividad física o sumar nuevas herramientas a nivel laboral.

En la sede de Alem 855 dan talleres de pintura, expresión plástica, canto, guitarra, teatro, costura a máquina, crochet, bordado, cerámica, memoria y juegos, termofusión artística, cine e inglés.

A esto se suman las propuestas enfocadas en la promoción de la salud como yoga, baile aeróbico, tardes de encuentro y bienestar, expresión corporal y activamente (estimulación de la memoria). Además, los vecinos tienen a disposición los cursos de peluquería, depilación y limpieza institucional.

Los interesados en participar de las actividades tienen que llamar al 7505-2276, mandar un mensaje de WhatsApp al 11-2485-2531 o comunicarse con las redes del Centro Comunitario.

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