El reclamo de una víctima de la concesionaria de Temperley: "Libres van a seguir estafando"

La excarcelación de los dos detenidos por la causa que investiga una presunta estafa millonaria en la concesionaria V-Lion de Temperley generó preocupación entre quienes denunciaron haber sido víctimas de la empresa y piden recuperar el dinero invertido a cambio de un vehículo que nunca recibieron.
“La verdad que no sé en qué va a quedar todo. Libres van a seguir estafando como si nada como lo hacen en la concesionaria de Flores”, expresó a La Unión Yamila, una de las primeras víctimas que comenzó a hacer publicas las denuncias.
La mujer cuestionó de esta manera que los dos imputados puedan continuar en libertad mientras avanza la investigación y señaló que, según su percepción, la actividad vinculada a la venta de vehículos continuaría en otro establecimiento.
Hernán De Campo, exjefe de ventas, y Lucas Della Vedoba, exgerente de la firma, recuperaron la libertad luego de que la Cámara de Apelaciones hiciera lugar a los planteos de sus respectivas defensas. Ambos continúan imputados en la causa, que investiga presuntas estafas reiteradas y asociación ilícita.
La concesionaria de Temperley fue clausurada.
La causa se inició a partir de las denuncias de numerosas personas que aseguran haber entregado dinero para adquirir vehículos que nunca recibieron y que tampoco habrían recuperado los montos abonados. Mientras tanto, Hernán Velardo, señalado como propietario de V-Lion, quien continúa prófugo y se encontraría en Paraguay.
La causa contra la concesionaria
La causa está a cargo del fiscal Jorge Grieco, de la UFI 8 de Lomas de Zamora, especializada en delitos de defraudación. Según las últimas actuaciones conocidas, los imputados fueron acusados por una serie de presuntas estafas reiteradas y por asociación ilícita.
La investigación se inició a partir de denuncias de clientes que aseguraron haber entregado dinero en efectivo o por transferencia bancaria, sin recibir nunca los vehículos comprometidos ni recuperar las sumas abonadas.