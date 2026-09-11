El reclamo de una víctima de la concesionaria de Temperley: "Libres van a seguir estafando"

La excarcelación de los dos detenidos por la causa que investiga una presunta estafa millonaria en la concesionaria V-Lion de Temperley generó preocupación entre quienes denunciaron haber sido víctimas de la empresa y piden recuperar el dinero invertido a cambio de un vehículo que nunca recibieron.

“La verdad que no sé en qué va a quedar todo. Libres van a seguir estafando como si nada como lo hacen en la concesionaria de Flores”, expresó a La Unión Yamila , una de las primeras víctimas que comenzó a hacer publicas las denuncias.

Múltiples estafas. Sigue prófugo: denuncian que Hernán Velardo también habría captado víctimas con otra concesionaria

Causa abierta. Denuncian que exempleadas de la concesionaria de Temperley siguen estafando mientras el dueño continúa prófugo

La mujer cuestionó de esta manera que los dos imputados puedan continuar en libertad mientras avanza la investigación y señaló que, según su percepción, la actividad vinculada a la venta de vehículos continuaría en otro establecimiento.

Hernán De Campo , exjefe de ventas, y Lucas Della Vedoba , exgerente de la firma, recuperaron la libertad luego de que la Cámara de Apelaciones hiciera lugar a los planteos de sus respectivas defensas. Ambos continúan imputados en la causa, que investiga presuntas estafas reiteradas y asociación ilícita.

La concesionaria de Temperley fue clausurada.

La causa se inició a partir de las denuncias de numerosas personas que aseguran haber entregado dinero para adquirir vehículos que nunca recibieron y que tampoco habrían recuperado los montos abonados. Mientras tanto, Hernán Velardo, señalado como propietario de V-Lion, quien continúa prófugo y se encontraría en Paraguay.

La causa contra la concesionaria

La causa está a cargo del fiscal Jorge Grieco, de la UFI 8 de Lomas de Zamora, especializada en delitos de defraudación. Según las últimas actuaciones conocidas, los imputados fueron acusados por una serie de presuntas estafas reiteradas y por asociación ilícita.

La investigación se inició a partir de denuncias de clientes que aseguraron haber entregado dinero en efectivo o por transferencia bancaria, sin recibir nunca los vehículos comprometidos ni recuperar las sumas abonadas.