jueves 26 de marzo de 2026
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26 de marzo de 2026
Giro judicial.

Liberaron al joven de Lomas de Zamora detenido por la muerte de Liam Payne

El joven está está acusado de suministrarle estupefacientes al cantante británico antes de su muerte en octubre de 2024. Ahora esperará el juicio libre.

Liam Payne, el artista británico de 31 años fallecido en Palermo.
Liam Payne, el artista británico de 31 años fallecido en Palermo.

La Justicia porteña ordenó la excarcelación de Ezequiel David Pereyra, el joven de Lomas de Zamora y uno de los principales imputados por el presunto suministro de estupefacientes al cantante británico Liam Payne antes de su muerte en octubre de 2024.

La medida fue dispuesta por la jueza Karina Andrade, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°15 de la Ciudad de Buenos Aires, durante una audiencia en la que se evaluó el pedido de presentado por los abogados defensores del vecino lomense y de Braian Nahuel Paiz, el otro acusado.

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Pereyra, quien se encontraba bajo prisión domiciliaria, está acusado de haber entregado droga al exintegrante de One Direction en el marco de la investigación por su fallecimiento en el Hotel CasaSur Palermo. Sin embargo, la magistrada consideró que no existen riesgos procesales que justifiquen mantenerlo detenido.

Según fuentes del caso, la decisión se basó en la inexistencia de peligro de fuga o de entorpecimiento de la causa, así como en condiciones personales del imputado, entre ellas su edad, arraigo y antecedentes laborales. A partir de ahora, Pereyra continuará el proceso en libertad mientras avanza la investigación.

Así encontraron la habitación de Liam Payne tras su muerte.
Así encontraron la habitación de Liam Payne tras su muerte.
Así encontraron la habitación de Liam Payne tras su muerte.

Su abogado, Augusto Cassiau, celebró la resolución y sostuvo que “ahora vamos a poder preparar su defensa en libertad”, en referencia a la estrategia judicial de cara a las próximas instancias del expediente.

En paralelo, también fue excarcelado Paiz, el otro imputado en la causa, quien al igual que Pereyra estaba acusado de suministro de estupefacientes.

El caso Liam Payne

La causa investiga la muerte de Liam Payne, ocurrida el 16 de octubre de 2024, cuando el músico cayó desde el tercer piso del hotel donde se hospedaba en el barrio porteño de Palermo.

De acuerdo con los peritajes, el cantante presentaba alcohol, cocaína y sertralina en sangre, lo que habría afectado su estado de conciencia al momento del hecho. En ese contexto, los investigadores analizan el rol de quienes habrían estado en contacto con él durante sus últimas horas.

A partir de cámaras de seguridad, testimonios y pericias sobre teléfonos celulares, se sostiene la hipótesis de que los imputados le habrían vendido cocaína en al menos dos oportunidades cada uno.

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