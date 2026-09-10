La bronca de Franco Tisera tras el empate de Los Andes: "Nos vamos con un sabor amargo"

El delantero de Los Andes , Franco Tisera, fue uno de los protagonistas en el estadio Juan Pasquale. No solo convirtió el gol que abrió el marcador ante Defensores de Belgrano , sino que también regresó a la titularidad tras una larga inactividad. Sin embargo, el agónico empate del local dejó un clima de frustración en el vestuario Milrayitas.

Al término del encuentro, el atacante no ocultó su insatisfacción por el resultado final: "Da un poco de bronca porque creo que lo merecíamos ganar. Se hizo un buen partido y no es fácil esta cancha, por todo. La verdad que el equipo rindió bien, pero te vas con un sabor amargo porque, desde mi punto de vista, merecíamos los tres puntos por el juego que se propuso".

Al analizar los minutos decisivos, donde el rival consiguió la igualdad, Tisera reconoció que la ansiedad les jugó una mala pasada, aunque destacó que el equipo nunca dejó de buscar el arco contrario.

"Tal vez influyó la desesperación o el querer ganar. Por momentos nos replegamos y eso hizo que el rival nos empezara a tirar centros. De todas formas, a lo último también tuvimos chances para liquidarlo, no es que nos quedamos completamente. Por eso queda mucha bronca; hasta el final tuvimos opciones pero te vas con un punto que debieron ser tres", lamentó el goleador de la tarde.

A pesar del trago amargo por el gol recibido sobre la hora, el delantero prefirió valorar el alto nivel competitivo que mostró el Milrayitas en una condición adversa: "El equipo rindió, cumplió en todo: desde el juego, la recuperación y la intensidad. No nos esperábamos ese desenlace en la última jugada, a veces es un poco de mala suerte que no se tenía que dar. Pero este es el camino y hay que seguir trabajando porque en una cancha muy difícil jugamos bien".

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Regreso al gol y desgaste físico

En el plano personal, el partido significó un gran desafío físico para el futbolista, quien acusó la falta de continuidad en las últimas semanas pero se mostró conforme con su nueva función táctica en el frente de ataque.

"Hacía bastante que no jugaba de arranque, venía sin ritmo y entrando pocos minutos. Hoy me tocó y la falta de partidos te pasa factura, terminé bastante cansado. Esta vez me tocó cumplir una función más de '9' de área pura. Nos entendimos muy bien con mi compañero de ataque, salió bien y ambos nos sentimos cómodos en esa posición. Hay que seguir por esta línea", detalló sobre su rendimiento individual.

La mira puesta en la recuperación el domingo

Sin tiempo para lamentos, Los Andes ya debe dar vuelta la página en la Primera Nacional. El plantel sabe que necesita revalidar el punto obtenido fuera de casa y enfocar todas sus energías en el próximo compromiso del fin de semana ante San Miguel en el Eduardo Gallardón.

"Ahora hay que pasar estos días y recuperar los puntos que perdimos contra San Miguel. Los equipos que están abajo en la tabla no te regalan absolutamente nada y se juegan la vida en cada pelota. Se hizo un gran partido en el Bajo Núñez, hay que mantener este nivel y tratar de ganar el domingo en nuestra casa", concluyó Tisera.