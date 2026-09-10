Confirman la grilla del Cosquín Rock 2027: consagrados, debutantes y visitas internacionales

El Cosquín Rock reveló la programación completa para su edición de 2027, prevista para el fin de semana del 6 y 7 de febrero en el habitual predio del Aeródromo de Santa María de Punilla, en la provincia de Córdoba.

En la programación de la tradicional cita del rock argentino hay referentes históricos del rock argentino, debutantes internacionales y propuestas populares de otros géneros. Divididos, Los Ratones Paranoicos, Ciro y Los Persas y Los Fabulosos Cadillascs, entre otros, serán de la partida.

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La primera jornada será el sábado 6 de febrero y tendrá entre sus principales nombres a Ciro y Los Persas, Divididos, Los Gardelitos, Los Cafres, Ratones Paranoicos, Ritchie Hawtin, Guasones, La Mississippi, Las Pastillas del Abuelo y No Te Va Gustar.

Esa jornada también incluye a Capital Cities, El Mató a un Policía Motorizado, Guasón, Ilya Kuryaki and the Valderramas, Lisandro Aristimuño, Manu Desrets, Manu Martínez, Nicki Nicole, Piti Fernández, Silvestre y la Naranja, Usted Señalemelo, Wos y Zoe Gotusso, entre muchos otros.

El segundo día del Cosquín Rock.

El domingo 7 de febrero será el turno de Jack Johnson, Los Fabulosos Cadillacs, Las Pastillas del Abuelo, El Kuelgue, La Delio Valdez, La Vela Puerca, La Bersuit, Babasónicos, Tan Biónica y Silvestre y la Naranja.

También estarán 2 Minutos, Ale Kurz, Blues Motel, Búfalos Sedientos, Cada Cual, Catupecu Machu, Daniela Spalla, Escaloppez, Gustavo Cordera, Héctor Couto, Ilan Amores, Jay de Lys, Juan Ingaramo, Kapanga, La Chicana Muda, La Cimparsita Rock, La Fanfarria, La Kermesse Redonda, Los Neurotípes, Memphis La Blusera, Mixo, MrTNA, Nacho Bolognani, Nonpalidece, Peces Raros, Perros on the Beach, Pizza, Q’Lokura, Ryan, Salas Velatorias, The Rhythm Gamblers, Tiki Shironi & Agus Prieto, Victoria WhyNot, Viejo Motor, Wayra Iglesias, Winona Riders y Zaren.

Las entradas se podrán conseguir únicamente a través de la plataforma oficial www.cosquinrock.net.