Llega el Cosquín Rock Uruguay con Illya Kuryaki and the Valderramas y Ciro y Los Persas

El Cosquín Rock Uruguay tiene su grilla definida con grandes figuras de las dos márgenes del Río de la Plata, incluyendo al regreso de Illya Kuryaki and the Valderramas y la presencia de Ciro y Los Persas , entre otras bandas.

La cita será el próximo sábado 21 de marzo con una función única que tendrá lugar por primera vez en La Rambla de Punta Carretas, en la ciudad de Montevideo.

Para agendar. Ciro y Los Persas vuelven a Buenos Aires: cómo conseguir las entradas

Como artistas principales en la grilla se presentan número argentinos y uruguayos como La Vela Puerca, Abuela Coca, Agarrate Catalina, Camila Ferrari, Divididos Camionero, Ciro y Los Persas , entre otros artistas.

Entre las propuestas más destacadas se encuentra Illya Kuryaki and the Valderramas , quienes tuvieron un regreso por única vez en Argentina en el festival Buena Vibra 2025.

Desde el ámbito de la música urbana se presentarán Wos, YSY A y se suman a la programación El Kuelgue, El Plan de la Mariposa, Kapanga, entre muchos otros.

image Ciro y los Persas, en el Cosquín Rock Uruguay.

El resto de las bandas del Cosquín Rock Uruguay

La grilla se completa con Cuatro Pesos de Propina, DJ Sanata, Flor Sakeo, Florencia Núñez, Julieta Rada, Koino Yokan, La Santa, Louta, Malapraxxis, Manu Martínez, Miel, Milongas Extremas, Rueda de Candombe, Samba do Marcio, Silvestre y La Naranja, Nacho Algorta y La Susi, Trotsky Vengarán y Tussiwarriors.

Cosquín Rock Uruguay contará con 4 escenarios rediseñados: estarán los tradicionales Escenario Antel 1 y 2; el Escenario Pilsen y un nuevo 360°, el Escenario BROU. Además, habrá espacios gastronómicos, zonas de descanso, propuestas interactivas y activaciones de marcas.

Las entradas generales ya se encuentran a la venta a través de RedTickets, con formato de tandas.