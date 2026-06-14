domingo 14 de junio de 2026
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14 de junio de 2026
en vivo Por otra victoria.

Temperley buscará afianzarse en el Reducido ante Güemes en el Alfredo Beranger

Temperley viene de un triunfazo ante Chacarita y buscará ratificar su gran presente este domingo desde las 16 ante el conjunto santiagueño. Televisa LPF Play.

Temperley busca consolidarse en puestos de Reducido.

Temperley busca consolidarse en puestos de Reducido.

Temperley busca consolidarse en puestos de Reducido.

Temperley busca consolidarse en puestos de Reducido.

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Ya se viene Temperley ante Güemes de Santiago del Estero

Formaciones confirmadas

Temperley: Ezequiel Mastrolia; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde y Lucas Angelini; Adrián Arregui, Franco Díaz, Franco Benítez y Pedro Souto; Gabriel Hauche y Facundo Krüger. DT: Nicolás Domingo.

Güemes de Santiago del Estero: Leandro Finochietto; Axel Bordón, Tomás Oneto, Facundo Melillán, Emilio Lazza; Walter Juárez, Gianfranco Baier, Milton Gerez, Gastón Espósito; Santiago Sala y Thomas Amilivia. DT: Pablo Guiñazú.

Árbitro: Jorge Broggi.

Estadio: Alfredo Beranger.

TV: LPF Play.

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