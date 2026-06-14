Temperley buscará afianzarse en el Reducido ante Güemes en el Alfredo Beranger

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14-06-2026 15:40
Ya se viene Temperley ante Güemes de Santiago del Estero
Formaciones confirmadas
Temperley: Ezequiel Mastrolia; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde y Lucas Angelini; Adrián Arregui, Franco Díaz, Franco Benítez y Pedro Souto; Gabriel Hauche y Facundo Krüger. DT: Nicolás Domingo.
Güemes de Santiago del Estero: Leandro Finochietto; Axel Bordón, Tomás Oneto, Facundo Melillán, Emilio Lazza; Walter Juárez, Gianfranco Baier, Milton Gerez, Gastón Espósito; Santiago Sala y Thomas Amilivia. DT: Pablo Guiñazú.
Árbitro: Jorge Broggi.
Estadio: Alfredo Beranger.
TV: LPF Play.