En esta Copa Argentina, Banfield revirtió la mala racha de los penales

A Banfield le sientan bien los penales en 2026. En esta edición de la Copa Argentina , el equipo Pedro Troglio superó tres instancias mediante esta vía y el miércoles lo ratificó con una victoria por 7 a 6 ante Deportivo Riestra para avanzar a las semifinales del certamen federal.

Esta tendencia dista bastante de cómo le fue históricamente al Taladro en los penales en esta competencia, ya que previamente había ganado apenas una: fue en los cuartos de final de la edición de 2022 cuando eliminó a Godoy Cruz con una gran actuación de Facundo Cambeses.

Todas las demás las había perdido. Y es que desde que se volvió a jugar este torneo en 2011, Banfield tuvo seis definiciones (sin contar las de 2026) y había perdido cinco de ellas, entre las que se encuentran las que sufrió ante General Lamadrid, que militaba en la Primera C, y la que padeció ante Talleres de Escalada en 2024.

La primera vez que sufrió una derrota por penales en este certamen fue en los octavos de final de la edición jugada entre 2012 y 2013, al caer por 6 a 5 tras empatar 1 a 1 con Estudiantes de Buenos Aires.

Al año siguiente, Banfield volvió a sufrirlo. También en los octavos de final, pero con verdugo diferente. En esta oportunidad, tras igualar 2 a 2, Huracán lo eliminó imponiéndose 3 a 2 en la definición.

La tendencia se ratificó en la edición 2017-2018 con lo que fue su peor derrota en la competencia. Por los 32avos de final, fue eliminado por General Lamadrid, que militaba en la Primera C, que lo venció por 3 a 2 en los penales tras igualar 1 a 1 en los 90 minutos.

La mala racha se prolongó al año siguiente. Banfield volvió a sufrir el tema de los penales en la siguiente edición y fue eliminado en los 16avos de final tras perder por 6 a 5 ante Talleres de Córdoba lugar de empate 1 a 1.

La seguidilla se cortó en 2022 cuando, en los cuartos de final y con un Facundo Cambeses gigante, superó a Godoy Cruz y avanzó a las semifinales. Dos años más tarde, en 2024, volvió a sucumbir en los penales: en los octavos de final, perdió por penales ante Talleres de Escalada (4-3).

Este año se cortó la malaria en la Copa Argentina

En la actual edición de la Copa Argentina, Banfield superó tres de las cuatro instancias que jugó mediante la definición de penales: en 16avos de final y octavos de final, eliminó a San Martín de Tucumán y Midland, ambos de la Primera Nacional, con una destacada actuación de Facundo Sanguinetti (hoy en Vélez), mientras que en la última, ante Riestra, la figura fue Diego Rodríguez.