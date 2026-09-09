Banfield, por penales, es el primer semifinalista de la Copa Argentina

Del punto penal a semifinales
La Copa Argentina le hizo un guiño a un Banfield que llegó a los tumbos al partido con Deportivo Riestra. Luego del 1-1 en los 90 minutos, el Taladro se impuso en los penales por 7-6 y clasificó a las semifinales, repitiendo lo hecho 2022.
Lo necesitaban Banfield y Pedro Troglio. Se les dio. No fue en el partido, donde fue más que el Malevo, a pesar de que el juego no fluyera de ninguno de los dos lados.
Mucho pelotazo, segundas jugadas, roce físico, pero dentro de ese panorama Lautaro Gómez rompió el molde con sus gambetas y atrevimiento al servicio de equipo.
Banfield avanza en la Copa Argentina.
Llegó dos veces en el tramo final del primer tiempo, con López García y el propio Lautaro Gómez, al que Marino Arzamendia le sacó una pelota increíble.
Sin embargo, el que abrió el marcador fue Deportivo Riestra. Cargó de arriba Antony Alonso y la metió Ángel Stringa. Banfield vio la injusticia camino a los vestuarios.
Rápida reacción de Banfield
El Taladro necesitaba meterse en partido. Lo hizo con un centro de Ignacio Abraham que bajó de cabeza Alexander Machado y que Tomás Adoryan mandó a la red con una pirueta. Golazo y resultado que tenía más que ver con el desarrollo.
Después el partido cayó en un pozo, no hubo tantas llegadas y el paso de los minutos mostraban el conformismo de ambos para ir a la lotería de los penales.
Se lo llevó Banfield, con siete aciertos y la atajada de Diego Rodríguez para seguir soñando con llegar a la final. Para eso deberá vence a Boca o Racing, habrá que esperar hasta octubre. Ahora se disfruta el triunfo en el estadio Alfredo Beranger.
Banfield semifinalista de la Copa Argentina
Banfield se impuso 7-6 en los penales a Deportivo Riestra y es el primer semifinalista de la Copa Argentina. Diego Rodríguez convirtió y atajó el último de Carlos Quintana. Además, anotaron Alexander Machado, Federico Anselmo, Favio Álvarez, Nicolás Meriano, Tomás Adoryan y Brandon Oviedo.
Final en el Beranger: habrá penales
Banfield y Deportivo Riestra igualaron 1-1. El primer semifinalista se define desde el punto penal.
Final del partido. El ganador se define en los penales.#Banfield 1-1 Dep. Riestra Tomás Adoryan. pic.twitter.com/hsOoLyOck8— Club A. Banfield (@CAB_oficial) September 9, 2026
Se salvó Banfield
Diego Rodríguez se quedó abajo con un tiro de Tomás González.
Tramo final del partido
Banfield y Deportivo Riestra siguen empatando 1-1. Arriesgan poco. Se acercan los penales.
Banfield es más que su rival
Remate de afuera de Tomás Adoryan que Marino Arzamendia controló en dos tiempos
¡¡¡GOL DE BANFIELD!!!
A los 5 minutos. Centro de Ignacio Abraham, la bajó de cabeza Alexander Machado para que Tomás Adoryan iguale con una pirueta.
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Comenzó el segundo tiempo
Banfield debe remontar si quiere alcanzar las semifinales de la Copa Argentina.
Final del primer tiempo
En el Beranger, Deportivo Riestra supera a Banfield por 1-0.
Entretiempo.#Banfield 0-1 Dep. Riestra pic.twitter.com/28TyKb7Z9e— Club A. Banfield (@CAB_oficial) September 9, 2026
¡¡¡GOL DE DEPORTIVO RIESTRA!!!
A los 45 minutos. Ángel Stringa capturó una pelota en el área y la clavó arriba.
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Otra del Taladro
Zurdazo de Lautaro Gómez que el arquero sacó de ángulo derecho.
Se animó Banfield
Individual de López García que sacó un fuerte remate que controló Marino Arzamendia.
Aburrido y sin llegadas
No pasa nada en el Beranger, se juega a los pelotazos, poco fútbol.
Partido de ida y vuelta
Dentro del desorden de los primeros minutos, os dos equipos buscan los arcos.
Comenzó el partido
Banfield asume su partido de cuartos de final de Copa Argentina frente a Deportivo Riestra, en el estadio Alfredo Beranger. Si empatan, el semifinalista se definirá por penales. Arbitra Nicolás Ramírez.
Así forman Banfield y Deportivo Riestra
Banfield: Diego Rodríguez, Santiago López García, Santiago Daniele, Brandon Oviedo, Nicolás Meriano e Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Santiago Esquivel y Tomás Adoryan, Adrián Balboa y Alexander Machado. DT: Pedro Troglio.
Nuestro para enfrentar a Deportivo Riestra.#EnBanfieldJugamosTodos pic.twitter.com/A474N5bnWA— Club A. Banfield (@CAB_oficial) September 9, 2026
Deportivo Riestra: Marino Arzamendia; Ángel Stringa, Facundo Miño, Ignacio Gariglio, Cristian Paz y Pedro Ramírez; Pablo Monje, Nicolás Watson y Gabriel Obredor; Antony Alonso y Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.
LOS ONCE PARA ESTA FINAL Está es la formación confirmada para enfrentar a Banfield por los cuartos de final de la Copa Argentina. VAMOS CON TODA, MALEVOS! pic.twitter.com/VNEuP2z7nP— Deportivo Riestra (@prensariestra) September 9, 2026
Árbitro: Nicolás Ramírez. Estadio: Alfredo Beranger. TV: TyC Sports.
El plantel llegó al Beranger
La delegación de Banfield arribó al estadio de Temperley para el partido de Copa Argentina.
Banfield, con la verdinegra
El Taladro saldrá a la cancha con la camiseta alternativa para enfrentar al Malevo.
El Taladro, vestido verdinegro para laocasión pic.twitter.com/6I1f0nCHah— Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) September 9, 2026