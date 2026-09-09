Banfield, por penales, es el primer semifinalista de la Copa Argentina

Del punto penal a semifinales

La Copa Argentina le hizo un guiño a un Banfield que llegó a los tumbos al partido con Deportivo Riestra. Luego del 1-1 en los 90 minutos, el Taladro se impuso en los penales por 7-6 y clasificó a las semifinales, repitiendo lo hecho 2022.

Lo necesitaban Banfield y Pedro Troglio. Se les dio. No fue en el partido, donde fue más que el Malevo, a pesar de que el juego no fluyera de ninguno de los dos lados.

Mucho pelotazo, segundas jugadas, roce físico, pero dentro de ese panorama Lautaro Gómez rompió el molde con sus gambetas y atrevimiento al servicio de equipo.

Banfield avanza en la Copa Argentina.

Llegó dos veces en el tramo final del primer tiempo, con López García y el propio Lautaro Gómez, al que Marino Arzamendia le sacó una pelota increíble.

Sin embargo, el que abrió el marcador fue Deportivo Riestra. Cargó de arriba Antony Alonso y la metió Ángel Stringa. Banfield vio la injusticia camino a los vestuarios.

Rápida reacción de Banfield

El Taladro necesitaba meterse en partido. Lo hizo con un centro de Ignacio Abraham que bajó de cabeza Alexander Machado y que Tomás Adoryan mandó a la red con una pirueta. Golazo y resultado que tenía más que ver con el desarrollo.

Después el partido cayó en un pozo, no hubo tantas llegadas y el paso de los minutos mostraban el conformismo de ambos para ir a la lotería de los penales.

Se lo llevó Banfield, con siete aciertos y la atajada de Diego Rodríguez para seguir soñando con llegar a la final. Para eso deberá vence a Boca o Racing, habrá que esperar hasta octubre. Ahora se disfruta el triunfo en el estadio Alfredo Beranger.