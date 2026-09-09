Lanús, con los playoffs y las copas como objetivos

Lanús le puso fin a la racha de tres partidos sin victorias y el 1-0 sobre Defensa y Justicia le dio el oxígeno necesario para continuar en carrera por los playoffs y las copas internacionales del próximo año. Dos desafíos más que importantes para el equipo que dirige Mauricio Pellegrino.

En el Torneo Clausura , el Granate (10) está vivo en la zona A. Seis puntos lo separan de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Vélez Sarsfield e Instituto de córdoba, todos con 16. Está a uno de los playoffs , que cierra Boca Juniors.

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El próximo lunes, Deportivo Riestra (9) asoma como un rival directo. Con 24 puntos en juego, Lanús deberá hilvanar una seguidilla de buenos resultados que lo mantengan dentro del grupo de los ocho.

De esos ocho partidos, tres serán como local: Estudiantes de La Plata, Vélez Sarsfield y Gimnasia y Esgrima de Mendoza). Como visitante tendrá: Deportivo Riestra, Newell’s, Platense, el clásico con Banfield , y Central Córdoba de Santiago del Estero.

Lanús se quiere copar

El equipo de Mauricio Pellegrino no tuvo una buena performance en la Copa Libertadores 2026, donde quedó 3º en la fase de grupos y no pasó los playoffs de la Copa Sudamericana contra Cienciano, de Perú.

Por eso quiere revancha. Con 34 puntos, se posiciona 14º en tabla anual, a cuatro unidades de Independiente, esto porque Belgrano de Córdoba, que cierra la zona de Copa Sudamericana, libera cupo por ser el campeón del Torneo Apertura.

Lanús rumbo a las copas.

Esto podría alimentar más el sueño de Lanús si los campeones de la Copa Argentina y Torneo Clausura clasifican directamente, como en el caso del Pirata.

Desde la Copa Sudamericana 2006 hasta el presente, Lanús se ausentó de competiciones internacionales en 2019 y 2023. En ese lapso, fue campeón de la Copa Sudamericana 2013 y 2025, siempre tomando como referencia los dos torneos Conmebol más importantes.