Regresa MasterChef Celebrity a Telefe: quiénes son los 24 participantes

Wanda Nara vuelve a conducir MasterChef Celebrity.

Telefe anunció a los 24 participantes definitivos que formarán parte de la nueva edición de MasterChef Celebrity, la competencia televisiva de cocina más importante del mundo. El certamen gastronómico contará nuevamente con la conducción de Wanda Nara, ya afianzada en ese rol.

En el jurado seguirán en sus lugares Damián Betular y Germán Martitegui. Mientras que contará con la incorporación de Maru Botana en reemplazo de Donato de Santis que dejó su lugar al finalizar las edición anterior.

Telefe todavía no confirmó la fecha de inicio de la nueva edición y los rumores indican con fuerza que comenzará el lunes 21 o 28 de septiembre.

Los participantes de MasterChef Celebrity. Los 24 participantes de MasterChef Celebrity El certamen reunirá a 24 destacadas figuras del espectáculo, la música, el deporte, el periodismo y el streaming, quienes deberán demostrar sus habilidades culinarias y convencer al exigente jurado en una competencia que promete emociones, humor y alta cocina.

La lista completa de las celebridades confirmadas que formarán parte de esta edición incluye a Alejandro Lerner, Campi, China Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel, Julieta Poggio, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco y L-Gante. La lista incluye también a Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Martita Fort, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Pachu Peña, Paula Trápani, Rocío Robles y Sebastián Presta.

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