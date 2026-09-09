El polémico pedido de Wanda Nara a Telefe antes del estreno de MasterChef Celebrity

Telefe ya tendría todo listo para el debut de una nueva temporada de MasterChef Celebrity y con casi todos los participantes confirmados. En este contexto, trascendió un polémico pedido que Wanda Nara le habría hecho al canal en relación a Popstars.
Antes de estreno de MasterChef Celebrity, trascendió que Wanda Nara habría planteado una particular exigencia a las autoridades de Telefe.
Telefe ya tendría todo listo para el debut de una nueva temporada de MasterChef Celebrity y con casi todos los participantes confirmados. En este contexto, trascendió un polémico pedido que Wanda Nara le habría hecho al canal en relación a Popstars.
Según comentó Nacho Rodríguez en el programa del Gato Sylvestre, en Radio 10, Telefe estaría evaluando pasar a la serie Avenida Brasil a la noche y cambiar Popstars a la tarde, ante el flojo nivel de audiencia.
Este posible enroque estaría motivado por un pedido de la conductora de MasterChef Celebrity. “Wanda Nara pidió que no esté el fracaso de Popstars antes de su programa”, reveló el periodista sobre los posibles cambios.
Previamente, Yanina Latorre en SQP, en América TV, ya había comentado que Popstars no estaba cumpliendo con las expectativas que tenían en Telefe y que mide menos de lo esperado.
“Está Popstars, que Telefe todavía está un poco preocupado porque no está arrancando. Está haciendo 8, 9 puntos y ellos esperaban dos dígitos arriba. El año pasado MasterChef y Gran Hermano eran 14, 17 puntos de rating”, precisó la conductora días atrás.
En la nueva edición de MasterChef Celebrity estarán Alejandro Lerner, Luck Ra y L-Gante, junto con Lizy Tagliani, Josefina “China” Ansa, Grego Rosello y Julieta Poggio.
Y se sumaron nuevos participantes Edith Hermida, Julieta Nair Calvo, Martita Fort, Pachu Peña, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Sebastián Presta, Pablo Migliore y Rocío Robles. También serán parte Diego Ramos, Karina Mazzocco, Lucia Geuna, Paula Trapani y Hernán Coronel.