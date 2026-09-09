miércoles 09 de septiembre de 2026
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9 de septiembre de 2026
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El lomense Lisandro Navarro sorprendió con su increíble cambio físico

El ex Gran Hermano Lisandro Navarro sorprendió al compartir las fotos mostrando con su increíble cambio para una competencia de fisicoculturismo.

Lisandro Navarro, ex Gran Hermano.
Lisandro Navarro, ex Gran Hermano.

Participó de los Ultimate Fitness Awards (UFA), un evento exclusivo de la Argentina que combina la competencia de fisicoculturismo y deporte con la premiación a creadores de contenido del mundo del fitness.

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El mensaje de Lisandro Navarro en Instagram

Lisandro Navarro compartió imágenes del evento en su cuenta de Instagram y expresó su felicidad: “Anoche viví una experiencia que, sinceramente, jamás pensé que iba a vivir”.

Respecto a esta experiencia que le tocó atravesar, el ex Gran Hermano comentó las sensaciones que le dejó ser parte de un evento de fisicoculturismo.

“Los que me conocen saben cuánto amo el deporte. No importa cuál sea la disciplina: me apasiona ponerme a prueba, encontrar nuevos límites y descubrir hasta dónde puedo llegar cuando realmente me comprometo con algo. Y esta vez fue eso llevado a otro nivel”, aseguró Lisandro Navarro en su cuenta de Instagram.

Además, el lomense contó cómo vivió la preparación para este evento. “Fueron meses de entrenamiento, disciplina, dieta, cansancio, hambre y muchísimo desgaste mental. Fue aprender a convivir con inseguridades, mirarme al espejo de otra manera, exigirme incluso en los días en los que no tenía ganas y seguir adelante cuando la cabeza empezaba a pesar más que el cuerpo”, sentenció Lisandro Navarro sobre el duro entrenamiento.

El ex Gran Hermano también le gradeció a su entrenador, a su kinesiólogo y a su pareja, Milagros, por acompañarlo en esta nueva aventura.

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