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10 de septiembre de 2026
Declaraciones.

"No quiero hacerle mal a Banfield": el mensaje de Pedro Trgolio tras avanzar en Copa Argentina

En medio de las críticas que recibió, el DT de Banfield celebró el triunfo ante Deportivo Riestra y dijo: "Vamos a dar todo hasta que el cuerpo nos dé".

Pedro Troglio habló en conferencia tras la victoria de Banfield.

Pedro Troglio habló en conferencia tras la victoria de Banfield.

Ese encuentro disputado en el estadio José María Minella despertó varias críticas de parte de los hinchas, hasta el propio entrenador había puesto en duda su continuidad, y por eso, tras revertir esa producción con una histórica clasificación a las semifinales, Troglio sacó pecho y avisó: “Yo no me voy a quedar a matar a Banfield”.

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No quiero hacerle mal a Banfield, sé que es un momento político, difícil, en el que le pegan a uno porque le quieren pegar a otro. Y se tiran de todos lados. A mí no me afecta, tengo más manchas que un dálmata. Tengo ganadas, tengo perdidas, pero vamos a dejar todo hasta que el cuerpo no nos dé”, aclaró, claro y contundente.

Un triunfo con sabor a revancha para Banfield

Luego de la victoria por penales ante Deportivo Riestra en el estadio Alfredo Beranger, el DT habló en conferencia de prensa y festejó que el equipo pudo “cambiar la imagen” que había mostrado ante el Tiburón.

Banfield avanzó a las semifinales de la Copa Argentina.

Banfield avanzó a las semifinales de la Copa Argentina.

La realidad de este equipo es la dejar el alma hasta la última pelota, jugando mejor o peor, pero siempre dándolo todo. Nosotros tenemos que hacer lo que mejor sabemos hacer y no inventar nada”, remarcó el entrenador.

Aprovechando la felicidad por el buen resultado, Troglio hizo un repaso de las complicaciones que tuvo el equipo en los últimos meses, tanto por las inhibiciones que pesaba sobre la espalda del club y por la salida de varios futbolistas con el certamen ya comenzado.

“Nosotros quedamos liberados de todo hace dos fechas y estamos tratando de encontrar la mejor versión. Los que me critican y dicen que no tenemos una identidad se olvidan que le ganamos a Racing, a Independiente y Estudiantes. Tenemos una idea de juego, que es jugar por fuera y finalizar por dentro. No somos el Manchester City, pero buscamos exprimir al máximo nuestras virtudes”, resaltó.

Pedro Troglio irá por su segunda final en la Copa Argentina

Con su victoria ante el Malevo, Banfield clasificó por segunda vez en su historia a las semifinales de la Copa Argentina (lo había logrado en 2022) y ahora buscará llegar a su primera final, algo que Troglio consiguió en 2018 con Gimnasia de La Plata.

En aquella edición, el Lobo eliminó por penales a River Plate luego de empatar 2 a 2 en los noventa minutos y ahora el Taladro podría cruzarse con otro grande, ya que el rival saldrá del cruce entre Boca Juniors y Racing Club. Y eso es lo buscará repetir el entrenador para clasificar al Taladro, por primera vez en su historia, en la final de la Copa Argentina.

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