Banfield sufrió ante Aldosivi y perdió un duelo clave por la permanencia

Final del partido
Banfield perdió 3 a 1 ante Aldosivi por la fecha número 8 de la Zona B del Torneo Clausura.
Error de Banfield en la salida
Banfield se equivocó en el fondo y casi aprovecha Andrés Chávez que estuvo muy cerca de cumplir con la ley del ex.
Se aproxima Banfield
Con un remate de afuera del área del ingresado Lautaro Cano, el Taladro tímidamente llega al arco de Aldosivi. Muy mala producción de Banfield en Mar del Plata.
Aldosivi muy cerca del cuarto
En un gran contragolpe del conjunto marplatense, Tomás Fernández elevó su disparo por arriba del travesaño y se perdió la chance de sentenciar el encuentro.
Banfield se perdió el descuento de manera insólita
Alexander Machado tuvo el gol con un cabezazo que se fue desviado. Chance inmejorable.
Pedro Troglio mueve el banco de suplentes de Banfield
Ingresan Santiago Esquivel, Federico Medina y David Zalazar por Ignacio Pais, Tomás Adoryan y Lisandro Piñero. Mueve el tablero el entrenador de Banfield.
¡¡¡¡GOOOOOL DE ALDOSIVI!!!!
En la réplica al penal, apareció otra vez Andrés Vombergar de cabeza y puso el 3 a 1 para Aldosivi. Desatención de Banfield en defensa que paga caro.
¡DOBLETE DE VOMBERGAR ANTE BANFIELD! El ex San Lorenzo ganó muy bien en las alturas y selló su segundo tanto para Aldosivi en la fecha 8 del #TorneoClausura.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/awXXRHUFet— SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2026
¡¡¡¡GOOOOOL DE BANFIELD!!!!
Matías Hernández con precisión marcó el descuento para el Taladro que ahora píerde 2 a 1.
DESCUENTA EL TALADRO: Matías Hernández, de penal, puso el 1-2 parcial de Banfield ante Aldosivi en la fecha 8 del #TorneoClausura.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/v1fRmPPGoi— SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2026
Penal para Banfield
A instancias del VAR el árbitro Sebastián Martínez observó mano de Joaquín Pombo y sancionó la pena máxima a favor del Taladro.
Comenzó el segundo tiempo
Ya juegan Aldosivi y Banfield la segunda mitad.
Banfield tambalea en la tabla de los promedios
El Taladro cae ante un rival directo en la lucha por la permanencia. Con esta derrota, Aldosivi se acerca en la tabla de los promedios y Banfield comienza a preocuparse seriamente. Muy mala producción del equipo de Pedro Troglio en el primer tiempo en el José María Minella.
Final del primer tiempo
Aldosivi le gana 2 a 0 a Banfield y profundiza la crisis del Taladro.
Banfield es superado por Aldosivi y pierde en Mar del Plata.
¡¡¡¡¡GOOOOOL DE ALDOSIVI!!!!
Aldosivi es letal y golpea nuevamente a Banfield. Con un gran cabezazo apareció el ex Los Andes Andrés Vombergar para amargar al Taladro. Banfield pierde 2 a 0.
¡QUÉ GOLAZO DE ALDOSIVI! Gran jugada colectiva del Tiburón y efectivo cabezazo de Andres Vombergar, delantero ex San Lorenzo, para su tanto ante Banfield en la fecha 8 del #TorneoClausura.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/z9h5BtDgNE— SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2026
!!!GOOOOOL DE ALDOSIVI!!!
Luego de un córner con efecto de Nicolás Gaitán, apareció Lucas Castro con un cabezazo y Renzo Malanca no logró desviar el balón y venció su propio arco. Banfield pierde 1 a 0 en Mar del Plata.
¡ALDOSIVI Y UN GOL EN CONTRA MUY NECESARIO! El Pata Castro conectó un gran centro de Gaitán y Nicolás Meriano, de Banfield, la metió en su propio arco durante el duelo por la fecha 8 del #TorneoClausura.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/KZvmx0GAhB— SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2026
Otra vez el "Ruso" Rodríguez salva a Banfield
Luego de un córner desde la izquierda, el ex arquero de Argentinos Juniors volvió a dejar su valla en cero con una gran atajada.
Banfield no supo aprovechar
Matías Hernández quedó en inmejorable posición para enfrentar a Lucas Acosta, pero el arquero de Aldosivi ganó el duelo.
Otra vez el Tiburón al acecho
Aldosivi apuró a Banfield en ofensiva y otra vez el "Ruso" Rodríguez salvó al Taladro.
Increíble lo que se perdió Banfield
Luego de un tiro libre al área, Renzo Malanca quedó mano a mano con Lucas Acosta, pero el zaguero de Banfield malogró la acción. El Taladro tuvo la llegada más clara del partido.
¿LA ATAJADA DE LA FECHA? ¡Impresionante lo que sacó CON EL PIE Lucas Acosta ante el remate de Renzo Malanca en el Aldosivi - Banfield de la jornada 8 del #TorneoClausura!ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/18PzBjvoJ7— SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2026
Se salvó Banfield
Llegada clarísima a favor de Aldosivi con el ex Los Andes Andrés Vombergar como protagonista. El atacante exigió al "Ruso" Rodríguez y el arquero de Banfield ganó la pulseada.
Aplausos en homenaje a Lionel Messi
La voz del estadio anuncia por alto parlantes en el minuto 10 a Lionel Messi y todo el estadio se rinde a sus pies con el aplauso eterno para el ídolo argentino.
Avisó Aldosivi
El conjunto marplatense tuvo un córner a favor, pero no estuvo preciso. Primera llegada de peligro al arco defendido por el "Ruso" Rodríguez.
Comenzó el partido
Ya juegan Aldosivi y Banfield en Mar del Plata por la fecha número 8 de la Zona B del Torneo Clausura.
Ya se viene Aldosivi vs. Banfield
Aldosivi: Lucas Acosta; Elían López, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Bautista Dadín, Martín García, Lucas Castro, Felipe Anso, Nicolás Gaitán; Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.
Así saldremos a la cancha ante @CAB_oficial pic.twitter.com/fSgqaxHnWq— Club Atl. Aldosivi (@clubaldosivi) September 5, 2026
Banfield: Diego Rodríguez; Santiago López García, Renzo Malanca, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham;Tomás Adoryán, Ignacio Pais, Brandon Oviedo, Lisandro Piñero; Matías Hernández y Alexander Machado. DT: Pedro Troglio.
Formación del Club Atlético #Banfield. #EnBanfieldJugamosTodos pic.twitter.com/CqHR2psPr0— Club A. Banfield (@CAB_oficial) September 5, 2026
Árbitro: Sebastián Martínez
TV: ESPN Premium.