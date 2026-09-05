sábado 05 de septiembre de 2026
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5 de septiembre de 2026
en vivo En Mar del Plata.

Banfield sufrió ante Aldosivi y perdió un duelo clave por la permanencia

Banfield cayó categóricamente ante Aldosivi por 3 a 1 en un choque clave por el descenso. El Taladro no estuvo a la altura y quedó comprometido.

El ex Los Andes Andrés Vombergar, la figura de Aldosivi que amarga al Taladro.

El ex Los Andes Andrés Vombergar, la figura de Aldosivi que amarga al Taladro.

El ex Los Andes Andrés Vombergar, la figura de Aldosivi que amarga al Taladro.

El ex Los Andes Andrés Vombergar, la figura de Aldosivi que amarga al Taladro.

Banfield pierde con Aldosivi en un duelo crucial por la permanencia.

Banfield pierde con Aldosivi en un duelo crucial por la permanencia.

Banfield pierde con Aldosivi en un duelo crucial por la permanencia.

Banfield pierde con Aldosivi en un duelo crucial por la permanencia.

Banfield es superado por Aldosivi y pierde en Mar del Plata.

Banfield es superado por Aldosivi y pierde en Mar del Plata.

Banfield es superado por Aldosivi y pierde en Mar del Plata.

Banfield es superado por Aldosivi y pierde en Mar del Plata.

Diego Ruso Rodríguez nuevamente titular en Banfield.

Diego "Ruso" Rodríguez nuevamente titular en Banfield.

Diego Ruso Rodríguez nuevamente titular en Banfield.

Diego "Ruso" Rodríguez nuevamente titular en Banfield.

EN VIVO

Final del partido

Banfield perdió 3 a 1 ante Aldosivi por la fecha número 8 de la Zona B del Torneo Clausura.

Error de Banfield en la salida

Banfield se equivocó en el fondo y casi aprovecha Andrés Chávez que estuvo muy cerca de cumplir con la ley del ex.

Se aproxima Banfield

Con un remate de afuera del área del ingresado Lautaro Cano, el Taladro tímidamente llega al arco de Aldosivi. Muy mala producción de Banfield en Mar del Plata.

Aldosivi muy cerca del cuarto

En un gran contragolpe del conjunto marplatense, Tomás Fernández elevó su disparo por arriba del travesaño y se perdió la chance de sentenciar el encuentro.

Banfield se perdió el descuento de manera insólita

Alexander Machado tuvo el gol con un cabezazo que se fue desviado. Chance inmejorable.

Pedro Troglio mueve el banco de suplentes de Banfield

Ingresan Santiago Esquivel, Federico Medina y David Zalazar por Ignacio Pais, Tomás Adoryan y Lisandro Piñero. Mueve el tablero el entrenador de Banfield.

¡¡¡¡GOOOOOL DE ALDOSIVI!!!!

En la réplica al penal, apareció otra vez Andrés Vombergar de cabeza y puso el 3 a 1 para Aldosivi. Desatención de Banfield en defensa que paga caro.

¡¡¡¡GOOOOOL DE BANFIELD!!!!

Matías Hernández con precisión marcó el descuento para el Taladro que ahora píerde 2 a 1.

Penal para Banfield

A instancias del VAR el árbitro Sebastián Martínez observó mano de Joaquín Pombo y sancionó la pena máxima a favor del Taladro.

Comenzó el segundo tiempo

Ya juegan Aldosivi y Banfield la segunda mitad.

Banfield tambalea en la tabla de los promedios

El Taladro cae ante un rival directo en la lucha por la permanencia. Con esta derrota, Aldosivi se acerca en la tabla de los promedios y Banfield comienza a preocuparse seriamente. Muy mala producción del equipo de Pedro Troglio en el primer tiempo en el José María Minella.

Final del primer tiempo

Aldosivi le gana 2 a 0 a Banfield y profundiza la crisis del Taladro.

Banfield es superado por Aldosivi y pierde en Mar del Plata.

Banfield es superado por Aldosivi y pierde en Mar del Plata.

¡¡¡¡¡GOOOOOL DE ALDOSIVI!!!!

Aldosivi es letal y golpea nuevamente a Banfield. Con un gran cabezazo apareció el ex Los Andes Andrés Vombergar para amargar al Taladro. Banfield pierde 2 a 0.

!!!GOOOOOL DE ALDOSIVI!!!

Luego de un córner con efecto de Nicolás Gaitán, apareció Lucas Castro con un cabezazo y Renzo Malanca no logró desviar el balón y venció su propio arco. Banfield pierde 1 a 0 en Mar del Plata.

Otra vez el "Ruso" Rodríguez salva a Banfield

Luego de un córner desde la izquierda, el ex arquero de Argentinos Juniors volvió a dejar su valla en cero con una gran atajada.

Banfield no supo aprovechar

Matías Hernández quedó en inmejorable posición para enfrentar a Lucas Acosta, pero el arquero de Aldosivi ganó el duelo.

Otra vez el Tiburón al acecho

Aldosivi apuró a Banfield en ofensiva y otra vez el "Ruso" Rodríguez salvó al Taladro.

Increíble lo que se perdió Banfield

Luego de un tiro libre al área, Renzo Malanca quedó mano a mano con Lucas Acosta, pero el zaguero de Banfield malogró la acción. El Taladro tuvo la llegada más clara del partido.

Se salvó Banfield

Llegada clarísima a favor de Aldosivi con el ex Los Andes Andrés Vombergar como protagonista. El atacante exigió al "Ruso" Rodríguez y el arquero de Banfield ganó la pulseada.

Aplausos en homenaje a Lionel Messi

La voz del estadio anuncia por alto parlantes en el minuto 10 a Lionel Messi y todo el estadio se rinde a sus pies con el aplauso eterno para el ídolo argentino.

Avisó Aldosivi

El conjunto marplatense tuvo un córner a favor, pero no estuvo preciso. Primera llegada de peligro al arco defendido por el "Ruso" Rodríguez.

Comenzó el partido

Ya juegan Aldosivi y Banfield en Mar del Plata por la fecha número 8 de la Zona B del Torneo Clausura.

Ya se viene Aldosivi vs. Banfield

Aldosivi: Lucas Acosta; Elían López, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Bautista Dadín, Martín García, Lucas Castro, Felipe Anso, Nicolás Gaitán; Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.

Banfield: Diego Rodríguez; Santiago López García, Renzo Malanca, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham;Tomás Adoryán, Ignacio Pais, Brandon Oviedo, Lisandro Piñero; Matías Hernández y Alexander Machado. DT: Pedro Troglio.

Árbitro: Sebastián Martínez

TV: ESPN Premium.

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