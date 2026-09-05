en vivo En Mar del Plata. Banfield sufrió ante Aldosivi y perdió un duelo clave por la permanencia

Banfield cayó categóricamente ante Aldosivi por 3 a 1 en un choque clave por el descenso. El Taladro no estuvo a la altura y quedó comprometido.

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