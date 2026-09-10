El conservatorio Julián Aguirre de Banfield cumple 75 años y lo celebra con un festival de música

Los estudiantes, egresados, exestudiantes y docentes del Conservatorio Julián Aguirre de Banfield preparan un Festival de jazz, tango y folklore para celebrar los 75 años del espacio que forma en educación artística. Serán cuatro jornadas en distintas sedes de Lomas de Zamora .

La iniciativa que se extenderá del 16 al 19 de septiembre a partir de las 18, es totalmente abierta a la comunidad con entrada libre y gratuita. Cada género musical tendrá su presentación en espacios especialmente elegidos para que los vecinos de todo Lomas puedan acercarse a disfrutar de los mejor del jazz, el tango o el folklore.

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Si bien, este festival se prepara en el marco del 75 aniversario del conservatorio, recordaron que en 2025 se realizó algo similar pero referido al jazz, pero este año decidieron agrandar la convocatoria para que la celebración sea más extensiva.

La profesora del conservatorio Anabel Loza Subía que está al frente de la organización del festival junto a sus colegas, Mónica Martín , Aníbal Maidana y Rogelio Jara , comentó: "Los participantes son artistas en actividad, tanto estudiantes, como exestudiantes, docentes y egresados del Julián Aguirre que se dedican desde hace años a estos géneros".

Sobre el objetivo de este festival, comentaron desde la organización que apuntan a mostrar el valioso aporte artístico cultural de la institución. "El Julián Aguirre desde hace tantos años forma músicos, docentes, integrantes de elencos estables de todo el país, productores, compositores, gestores culturales y muchos etc que queremos mostrarlos a través de distintas presentaciones", aseguró la profesora.

Con estas cuatro jornadas quieren dar a conocer e invitar a la comunidad a ser parte de esta institución de enseñanza pública y gratuita perteneciente a Lomas de Zamora y por eso quieren invitar al público para disfrutar del arte y la cultura.

Las sedes en que se podrán disfrutar las jornadas

Para que el público pueda asistir, aclararon que no hay que inscribirse con antelación, simplemente hay que asistir a las distintas sedes para disfrutar lo mejor del jazz, el tango o el folklore.

Adelantaron que el miércoles 16 será el turno del jazz en la sede Temperley ubicada en Avenida Meeks 778. Allí van a estar tocando Mr. Shorter, el Dúo de Guitarras integrado por Diego Bruno y Alejandro Gonzales y Agustín Tamburo Quinteto que se resaltan por los siguientes instrumentos: trombón, saxo alto, piano, contrabajo y batería.

El jueves 17 será para disfrutar de la jornada dedicada al folklore en la sede ubicada en Avenida Hipólito Yrigoyen 7652, Banfield. Los que se acerquen allí van a disfrutar de los siguientes artsitas: Felipe Pomponio, Camerata Del Conservatorio Julián Aguirre (dirigida Por María Laura Muñiz), Vocal Consonante y Vocal Femenino (dirigido por el profesor, Eduardo Ferraudi), Dúo Daniela Azas – Juan Martin Scalerandi, Trío Daniel Azas, Marcos Monk, Araceli Deibe, el Dúo Mayra y Nerina González y el grupo de Danza: Martín y Matilde Poy.

La presentación dedicada al tango será el viernes también en la sede de Banfield y allí actuarán Provocación por cuatro, Pianistas del tango de hoy y mañana, Cuarteto de saxos El Pampero, Cuarteto Mulenga y la Orquesta La Temperlina + el invitado: Nicolás Tognola.

Para el cierre que será en el Teatro del Municipio ubicado en Manuel Castro 262, Lomas de Zamora que tendrá lugar el sábado 19 estarán en el escenario, Carlos Moscardini, Juan Martín Scalerandi, Aura Trío, Cuarteto Nómade y la Orquesta típica del Conservatorio Julián Aguirre junto a la invitada especial: Mariana Novoa. Cada una de las jornadas arrancará a las 18.