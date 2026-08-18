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18 de agosto de 2026
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Almas Cumbieras armará una fiesta en el Teatro del Municipio de Lomas

La banda recorrerá los grandes clásicos de la cumbia el jueves en su primera presentación en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora.

Almas Cumbieras, fiesta asegurada.&nbsp;

Almas Cumbieras, fiesta asegurada. 

Almas Cumbieras, una banda con músicos de la región de largo recorrido y que transita por clásicos de las cumbia, sale a escena por primera vez en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora el próximo jueves y adelantan que se armará una verdadera fiesta.

El grupo cuenta con la dupla de cantantes armada por Andre Gauna y el Chino Suárez. Además alista en sus filas a Fede Galíndez en guitarra, Gastón Lanzillotta en teclados y acordeón, Matías Pellegrino en los timbales, Matías Corrado en octapad y Ceci Brzoza en el bajo.

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Una noche con las clásicos de la cumbia

Para los integrantes de Almas Cumbieras, que no paran de transitar los escenarios de la región y de otras latitudes, el próximo show será una velada muy especial.

“Va a ser nuestro primer show en el Teatro del Municipio y vamos a hacer un recorrido por los clásicos de la cumbia. Se trata de un espectáculos que invita a bailar a todos”, le cuenta el Chino Suárez a La Unión.

La banda saldrá a escena con las mejores cumbias de todos los tiempos y con un recorrido por los clásicos que sabemos todos. “Vamos a disfrutar una buena jornada con la mejor cumbia noventosa para todos puedan bailar”, cierra el Chino Suárez.

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