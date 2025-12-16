Ángela Leiva se plantó cuándo Mario Pergolini criticó a la cumbia

La cantante de cumbia Ángela Leiva visitó el programa Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini , en El Trece , y protagonizó un momento especial cuando decidió confrontar al conductor por sus comentarios hacia el popular género musical que ella representa.

Todo comenzó cuando Mario Pergolini mencionó con cierto tono despectivo hacia cumbia desatando la discusión. “Uh, canta cumbia”, a lo que Ángela Leiva no dejó pasar y le preguntó directamente: “¿Qué problema tenés conmigo? No me contestaste qué problema tenés con la cumbia”, dijo.

El conductor intentó justificarse diciendo que solo había comentado el género, pero la artista no se quedó conforme con la respuesta superficial que escuchó.

“Dijiste: Uh, cumbia, canta. Y sí, ¿qué problema hay?”, insistió Ángela Leiva, poniendo en evidencia el gesto del comunicador sobre el género musical.

Ángela Leiva se plantó ante Mario Pergolini

Pergolini siguió el paso de comedia y alegó que no dijo que hubiera un problema, pero el tono y la expresión ya lo habían dejado mal parado. Fue entonces que la conversación giró hacia los diferentes estilos de cumbia que existen en distintos puntos de América latina.

Ángela Leiva explicó las variantes del género, desde la cumbia argentina hasta la norteña mexicana, explicándole al conductor de la noche de El Trece sobre la riqueza musical que él había menospreciado con su comentario inicial.

image Ángela Leiva y Mario Pergolini.

La cantante aprovechó para destacar su colaboración con Los Ángeles Azules en “El listón de tu pelo”, tema que alcanzó cientos de millones de reproducciones.

Pergolini reconoció el éxito de la canción y calificó al grupo mexicano como “los Pink Floyd de México”, un clásico de la música latinoamericana.

El momento quedó como un ejemplo de cómo Ángela Leiva defiende con orgullo a la cumbia, no permitiendo que ningún prejuicio o comentario despectivo quede sin una respuesta, incluso si enfrente hay una figura de la talla de Mario Pergolini.