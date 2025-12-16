Lanús abrió el mercado de pases y sumó a su primer refuerzo

Lanús ya tiene a su primer refuerzo para el 2026.

Lanús no pierde el tiempo tras lo que fue su reciente consagración de la Copa Sudamericana y ya abrochó a su primer refuerzo en este mercado de pases , con la contratación del defensor Tomás Guidara , de último paso por Huracán , que llega con el pase en su poder.

Guidara pasó con éxito la revisación médica que se realizó este martes y en las próximas horas firmará el contrato que lo unirá por una temporada al Granate . Además, el club ubicado en Guidi y Cabrero tendrá una opción de compra que la podrá ejecutar hasta fines del año que viene para quedarse con la totalidad del pase.

El defensor, de buen paso por Huracán, no renovó su vínculo con el Globo, quien tenía una opción de compra, y la dirigencia de Lanús se movió rápido para quedarse con el futbolista que se desempeña como lateral derecho.

El defensor formado en las inferiores de Belgrano, de 29 años, llega a Granate con una importante carrera sobre sus hombros, con más de 230 partidos como profesional y un total de siete asistencias dadas, de acuerdo a los registros de la página Transfermarkt. No convirtió goles hasta el momento.

Lanús suma variantes para la banda derecha

Con el arribo de Guidara, Lanús agrega una tercera opción para el puesto de lateral derecho, donde actualmente tiene al uruguayo Gonzalo Pérez, quien se afianzó en el puesto desde la llegada de Mauricio Pellegrino, y a Nicolás Morganitini.

mauricio pellegrino granate El DT de Lanús ya tiene a su primer refuerzo en este mercado de pases.

Si bien Morgantini aparece en los planes de Instituto para la próxima temporada, hasta el momento no hay nada formal y por eso, de no haber cambios en los próximos días, los tres futbolistas arrancarán la pretemporada el 28 de diciembre.

Los números de Tomás Guidara en Huracán

En la última temporada de la Liga Profesional, el defensor disputó 37 partidos con la camiseta del Globo y fue uno de los destacados del equipo de Frank Kudelka, siendo titular en 34 partidos a lo largo del año.

Estos buenos números llamaron la atención de Lanús, y fundamentalmente de Pellegrino, que rápidamente se movió para contratarlo de cara a una temporada exigente como será la del 2026, con participación en la Copa Libertadores y las tres competencias locales.