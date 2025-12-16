martes 16 de diciembre de 2025
Escribinos
16 de diciembre de 2025
Se prendió fuego.

Impactante incendio de un camión en Camino Negro, en Lomas Oeste

Ocurrió a la altura de la calle Portela. Hubo una rápida intervención de los Bomberos de Lomas para controlar el incendio.

incendio

Un camión quedó envuelto en llamas mientras circulaba por el ex Camino Negro, en Lomas Oeste. Hubo una rápida intervención de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora para controlar el incendio.

Todo ocurrió el lunes por la noche sobre Camino Presidente Juan Domingo Perón, a la altura de la calle Portela. El camión iba por el carril que va hacia Provincia, cuando repentinamente empezó a incendiarse.

Lee además
La familia de Villa Fiorito pide justicia por los hermanos Oviedo.
Necesitan ayuda.

El pedido de la familia que reclama justicia por los hermanos que habrían sido asesinados en Fiorito
Del operativo participaron cinco dotaciones y 15 bomberos.
Intenso.

Los Bomberos de Lomas trabajaron durante cuatro horas en un incendio de residuos

El conductor logró salir por sus propios medios, pero el vehículo de gran porte se fue quemando poco a poco, hasta quedar totalmente envuelto por el fuego.

Rápida intervención de los Bomberos de Lomas de Zamora

incendio camion
Así quedó el camión tras el incendio en Camino Negro.

Así quedó el camión tras el incendio en Camino Negro.

Ante la urgencia de la situación, los vecinos de la zona llamaron a los Bomberos de Lomas. Rápidamente se acercó una dotación para ocuparse de extinguir las llamas.

Para ese momento, el avance del fuego había sido tan grande que podía verse una inmensa llamarada desde varios metros de distancia. De hecho, muchos vecinos salieron de su casa a grabar la impresionante escena con sus celulares.

Fuentes oficiales informaron a La Unión que el incendio habría sido provocado por un desperfecto técnico, ya que el camión se prendió fuego mientras circulaba. No hubo personas heridas.

Temas
Seguí leyendo

El pedido de la familia que reclama justicia por los hermanos que habrían sido asesinados en Fiorito

Los Bomberos de Lomas trabajaron durante cuatro horas en un incendio de residuos

Familiares de los hermanos de Fiorito que habrían sido asesinados se reunieron con el fiscal

Convocan a una marcha para pedir justicia por el crimen de dos hermanos en Fiorito

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El barrio Apolo 11, en Villa Centenario, está formado por cinco torres y una escuela.
Orgullo lomense.

Apolo 11, el barrio de Centenario inspirado en la llegada del hombre a la luna

Por  Aníbal Manzi

Las más leídas

Te Puede Interesar

Guillermina Valdés habló de sus romances.  video
¡Ups!

Guillermina Valdés contó el accidente que tuvo cuando salió con un jugador