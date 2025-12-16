Impactante incendio de un camión en Camino Negro, en Lomas Oeste

Un camión quedó envuelto en llamas mientras circulaba por el ex Camino Negro , en Lomas Oeste . Hubo una rápida intervención de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora para controlar el incendio .

Todo ocurrió el lunes por la noche sobre Camino Presidente Juan Domingo Perón , a la altura de la calle Portela . El camión iba por el carril que va hacia Provincia, cuando repentinamente empezó a incendiarse.

El conductor logró salir por sus propios medios, pero el vehículo de gran porte se fue quemando poco a poco, hasta quedar totalmente envuelto por el fuego.

Ante la urgencia de la situación, los vecinos de la zona llamaron a los Bomberos de Lomas. Rápidamente se acercó una dotación para ocuparse de extinguir las llamas.

Para ese momento, el avance del fuego había sido tan grande que podía verse una inmensa llamarada desde varios metros de distancia. De hecho, muchos vecinos salieron de su casa a grabar la impresionante escena con sus celulares.

Fuentes oficiales informaron a La Unión que el incendio habría sido provocado por un desperfecto técnico, ya que el camión se prendió fuego mientras circulaba. No hubo personas heridas.