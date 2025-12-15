Todos los ganadores del Martín Fierro del Streaming

Los ojos del mundo digital y televisivo se posaron este domingo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires para la entrega inaugural de los Martín Fierro de Streaming, un evento organizado por APTRA, y que tuvo al Stream del Conicet como el Oro.
Tanto Olga como Luzu TV fueron de los más granadores de la noche, aunque el premio principal se lo llevó la transmisión desde del fondo marino de Mar del Plata, que revolucionó el streaming.
La gala oficial, que reunió a las figuras más influyentes del mundo digital, pudo seguirse tanto por Olga y por Telefe con la conducción de Damián Betular y Paula Chaves.
Producción integral: Olga
Conducción Masculina: Lucas Rodríguez - Vorterix
Dupla del año: Germán Beder y Joaco Cavanna - Vorterix
Comunidad: Luzu TV
Programa semanal: Mi primo es así - Olga
Magazine: Sería Increíble - Olga
Mejor contenido On Demand: La Cruda - Olga
Clip del año (voto del público): Luzu TV
Musical: Un poco de ruido
Voz periodística: Iván Schargrodsky - Cenital
Coconducción masculina: Damián Betular - Olga
Streamer: Davo
Humorístico: Soñé que volaba - Olga
Stream react: La Voz - Streams Telefe & LUZU TV
Político: Industria Nacional - Gelatina
Transmisión especial: Stream Conicet: Fondo del Mar - Schmidt Ocean Institute
Conducción femenina: Nati Jota - Olga
Deportivo: Cuidemos el fútbol - AZZ
Transmisión especial musical: Gracias Mercedes - Olga
Informativo: Segurola y Habana - Futurock / La mañana - Infobae
Talento revelación: Ángela Torres - Luzu TV
Figura humorística femenina: Momi Giardina - Luzu TV
Voz periodística deportiva: Flavio Azzaro - AZZ
Mejor programa federal: Cabaret Voltaire - Brindis (Rosario)
Figura humorística masculina: Martín Garabal - Luzu TV
Coconducción femenina: Yoyi Francella - Luzu TV
El más border del streaming: Lo del Turco - La canchita TV
Actualidad: Ángel responde - Bondi
Columnista: Seba de Caro - Gelatina