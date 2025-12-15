lunes 15 de diciembre de 2025
Escribinos
15 de diciembre de 2025
Uno por uno.

Todos los ganadores del Martín Fierro del Streaming

Tuvo lugar la primera entrega de los Martín Fierro de Streaming con Luzu TV y Olga como protagonistas. El Oro fue para el Stream del Conicet.

Damián Betular y Paula Chaves, en la conducción de los Martín Fierro de Streaming.&nbsp;

Damián Betular y Paula Chaves, en la conducción de los Martín Fierro de Streaming. 

Tanto Olga como Luzu TV fueron de los más granadores de la noche, aunque el premio principal se lo llevó la transmisión desde del fondo marino de Mar del Plata, que revolucionó el streaming.

Lee además
Natalia Oreiro, con su Martín Fierro. 
Los ganadores

Natalia Oreiro y "El Eternauta", los Oro de los Martín Fierro de Cine 2025
Luciano Castro y Griselda Siciliani se cruzaron con Sabrina Rojas. 
¡Ups!

Cómo fue el cruce entre Luciano Castro y Sabrina Rojas en los Martín Fierro

La gala oficial, que reunió a las figuras más influyentes del mundo digital, pudo seguirse tanto por Olga y por Telefe con la conducción de Damián Betular y Paula Chaves.

Embed

Uno por uno, los ganadores de los Martín Fierro de Streaming

Producción integral: Olga

Conducción Masculina: Lucas Rodríguez - Vorterix

Dupla del año: Germán Beder y Joaco Cavanna - Vorterix

Comunidad: Luzu TV

image
Luzu TV, uno de los grandes ganadores de los Martín Fierro.

Luzu TV, uno de los grandes ganadores de los Martín Fierro.

Programa semanal: Mi primo es así - Olga

Magazine: Sería Increíble - Olga

Mejor contenido On Demand: La Cruda - Olga

Clip del año (voto del público): Luzu TV

Musical: Un poco de ruido

Voz periodística: Iván Schargrodsky - Cenital

Coconducción masculina: Damián Betular - Olga

Streamer: Davo

Humorístico: Soñé que volaba - Olga

Stream react: La Voz - Streams Telefe & LUZU TV

Político: Industria Nacional - Gelatina

Embed

Transmisión especial: Stream Conicet: Fondo del Mar - Schmidt Ocean Institute

Conducción femenina: Nati Jota - Olga

Deportivo: Cuidemos el fútbol - AZZ

Transmisión especial musical: Gracias Mercedes - Olga

Informativo: Segurola y Habana - Futurock / La mañana - Infobae

Talento revelación: Ángela Torres - Luzu TV

Figura humorística femenina: Momi Giardina - Luzu TV

Embed

Voz periodística deportiva: Flavio Azzaro - AZZ

Mejor programa federal: Cabaret Voltaire - Brindis (Rosario)

Figura humorística masculina: Martín Garabal - Luzu TV

Coconducción femenina: Yoyi Francella - Luzu TV

El más border del streaming: Lo del Turco - La canchita TV

Actualidad: Ángel responde - Bondi

Columnista: Seba de Caro - Gelatina

Temas
Seguí leyendo

Natalia Oreiro y "El Eternauta", los Oro de los Martín Fierro de Cine 2025

Cómo fue el cruce entre Luciano Castro y Sabrina Rojas en los Martín Fierro

Por qué Wanda Nara está furiosa con Vero Lozano

Cómo fue el accidente doméstico que sufrió Gastón Edul

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Gastón Edul pasó un mal momento. 
Mal momento.

Cómo fue el accidente doméstico que sufrió Gastón Edul

Las más leídas

Te Puede Interesar

El arquero de Lanús sería transferido a Argentinos Juniors.
¿Se va?

Lanús inició gestiones con Argentinos Juniors por el traspaso de Morales