Todos los ganadores del Martín Fierro del Streaming

Damián Betular y Paula Chaves, en la conducción de los Martín Fierro de Streaming.

Los ojos del mundo digital y televisivo se posaron este domingo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires para la entrega inaugural de los Martín Fierro de Streaming , un evento organizado por APTRA , y que tuvo al Stream del Conicet como el Oro.

Tanto Olga como Luzu TV fueron de los más granadores de la noche, aunque el premio principal se lo llevó la transmisión desde del fondo marino de Mar del Plata, que revolucionó el streaming.

¡Ups! Cómo fue el cruce entre Luciano Castro y Sabrina Rojas en los Martín Fierro

Los ganadores Natalia Oreiro y "El Eternauta", los Oro de los Martín Fierro de Cine 2025

La gala oficial, que reunió a las figuras más influyentes del mundo digital, pudo seguirse tanto por Olga y por Telefe con la conducción de Damián Betular y Paula Chaves.

Conducción Masculina: Lucas Rodríguez - Vorterix

Dupla del año: Germán Beder y Joaco Cavanna - Vorterix

Comunidad: Luzu TV

image Luzu TV, uno de los grandes ganadores de los Martín Fierro.

Programa semanal: Mi primo es así - Olga

Magazine: Sería Increíble - Olga

Mejor contenido On Demand: La Cruda - Olga

Clip del año (voto del público): Luzu TV

Musical: Un poco de ruido

Voz periodística: Iván Schargrodsky - Cenital

Coconducción masculina: Damián Betular - Olga

Streamer: Davo

Humorístico: Soñé que volaba - Olga

Stream react: La Voz - Streams Telefe & LUZU TV

Político: Industria Nacional - Gelatina

Embed

Transmisión especial: Stream Conicet: Fondo del Mar - Schmidt Ocean Institute

Conducción femenina: Nati Jota - Olga

Deportivo: Cuidemos el fútbol - AZZ

Transmisión especial musical: Gracias Mercedes - Olga

Informativo: Segurola y Habana - Futurock / La mañana - Infobae

Talento revelación: Ángela Torres - Luzu TV

Figura humorística femenina: Momi Giardina - Luzu TV

Embed

Voz periodística deportiva: Flavio Azzaro - AZZ

Mejor programa federal: Cabaret Voltaire - Brindis (Rosario)

Figura humorística masculina: Martín Garabal - Luzu TV

Coconducción femenina: Yoyi Francella - Luzu TV

El más border del streaming: Lo del Turco - La canchita TV

Actualidad: Ángel responde - Bondi

Columnista: Seba de Caro - Gelatina