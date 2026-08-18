Cómo fue el emotivo encuentro de Charly García con Rubén Blades

Rubén Blades y Charly García.

El salsero Rubén Blades se presentó este domingo en el Movistar Arena y entre los asistentes estaba Charly García, al que el artista panameño se refirió varias veces durante el espectáculo, justo después de que ambos mantuvieran un encuentro en los camarines donde se tomaron fotos juntos.

Junto con la Roberto Delgado Big Ban, conformada por 19 músicos de primera categoría, Rubén Blades tuvo un éxito absoluto con su espectáculo “Fotografías”, nombre de su gira mundial y en la que repasa canciones de toda la vida, lo que terminó convirtiéndose en un deleite para el público.

Una multitud y Charly García en primera fila Más de 10.000 personas acudieron al Movistar Arena para acompañar al panameño, que a sus 78 años no le falló la voz y no paró durante dos horas y media en el escenario de cantar, bailar y tocar las maracas, alentando a sus músicos en todo momento y estableciendo un diálogo emocionante con el público.

Cuando en una sucesión de fotografías proyectadas en el escenario rindió homenaje a artistas argentinos fallecidos, como Mercedes Sosa, Luis Alberto Spinetta, María Elena Walsh, Eladia Blázquez, Astor Piazzolla y el Indio Solari.

Charly García, en silla de ruedas pues tiene problemas de movilidad, se mantuvo todo el concierto en una de las primeras filas disfrutando de la música del maestro panameño.

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