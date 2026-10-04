Lanzan un taller en Llavallol para pensar y construir entornos más inclusivos

En el espacio Magdalena ubicado en Llavallol se dictará el nuevo taller de cuatro encuentros en octubre.

Por primera vez llega a Magdalena Centro Barrial de Llavallol , el taller sobre contextos accesibles a la diversidad que está dirigido a acompañantes terapéuticos, docentes y profesionales de la educación que quieran obtener herramientas a la hora de estar en contacto con personas con discapacidad.

La modalidad del taller gratuito será de cuatro encuentros y arrancará el 14 de octubre a las 18 en el centro barrial ubicado en Boulevard Polonia 33, Llavallol . "Si bien, hace años que venimos trabajando el tema de discapacidad, por el acompañamiento en calle, es la primera vez que se va a dictar este taller con la temática puntual", contó Sebastián Ferrero que es el responsable del espacio que pertenece a la ONG No Seas Pavote.

Conflicto. Llavallol: los trabajadores de Dánica protestan ante el cierre de la fábrica

El taller contará con la presencia de dos profesionales expertas en el tema que estarán brindando los encuentros en que se tratarán las diversidades y se brindarán herramientas para trabajar sobre cada caso en particular.

El taller estará coordinado por la profesora de Educación Especial, Mariela Carusso y la Licenciada Mariana Trossero, quienes invitarán a los participantes que se anoten a crear un espacio para pensar y construir entornos más inclusivos, compartiendo herramientas y estrategias para acompañar la diversidad en distintos contextos.

"Lo cierto y por la experiencia que tenemos en la ONG es que hay muchas personas con discapacidad en calle. Se trata de un tema muy complejo que hay que tratar y este taller apunta a dar luz a ese tipo de situaciones", dijo Ferrero.

Por su parte, Carusso recalcó que "será una oportunidad para implementar estrategias para adaptación del ambiente y escolares para los niños que lo requieran".

Como el taller va a contar con cuatro encuentros, en cada uno de ellos habrá un tratamiento especial de temas. En la primera jornada se hablará de comprender la neurodiversidad, en el segundo día se tratará el abordaje de conductas desafiantes, luego se brindarán estrategias para construir entornos inclusivos y por último será el momento de las configuraciones de apoyo en el ámbito escolar.

"A veces no basta con la buena voluntad para acompañar. En realidad nada basta con buena voluntad, es necesario saber, y saber acompañar para que sea beneficioso para las personas", recalcó el responsable de Magdalena.

Contextos reales, miradas diversas, prácticas posibles

Lo que intentará este taller dedicado a esas personas que trabajan en diversas áreas relacionadas con la discapacidad es que puedan obtener una mirada más amplia de cada situación en particular.

"Lo que queremos con este nuevo taller que lanzamos es no etiquetar a las personas, sino para acompañarlas lo mejor posible desde una mirada diversa y con la posibilidad de brindar ayuda y herramientas para su óptimo desarrollo", comentó Ferraro.

Para participar del taller se pide la inscripción previa que se puede realizar en el formato online entrando en el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp