La Biblioteca Popular Escritores Argentinos de Llavallol celebrará sus 20 años con una tarde cultural

La biblioteca festejará sus dos décadas de historia este sábado de 14 a 18.

La Biblioteca Popular Escritores Argentinos de Llavallol cumple 20 años y prepara una jornada especial para celebrar junto a vecinos, escritores, artistas y colaboradores que fueron parte de su historia. El encuentro será este sábado 26 de septiembre, de 14 a 18, en el Teatro Cosmopolita, ubicado en Adrogué 186.

La historia de la biblioteca comenzó en 2006, a partir de la iniciativa de dos mamás que buscaban crear un espacio al que pudieran acudir niños, docentes y estudiantes de la zona para encontrar materiales de estudio. "Al principio fue solo una idea que creció con el entusiasmo de los vecinos, convirtiéndose así en un proyecto comunitario", recordó Nancy Arechaga , presidenta de la biblioteca y una de sus principales fundadoras.

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"Al principio fueron algunas cajas con libros que había que ubicar, estanterías, rearmar la biblioteca", contó Arechaga, quien también destacó el acompañamiento de Olga, una de las primeras bibliotecarias que colaboró con la organización y catalogación del material. Entre esos recuerdos de los comienzos, Arechaga guarda especialmente la llegada de los primeros socios y "la alegría del primer socio que se acercaba a buscar un libro".

Con el paso de los años, la institución amplió sus actividades y se convirtió en un espacio de encuentro para distintas generaciones. "Una biblioteca popular no es solo un lugar donde hay libros. Es un espacio vivo, de encuentro con el conocimiento, la cultura y la comunidad", explicó Sara , bibliotecaria de la institución.

La historia de la biblioteca comenzó en 2006, a partir de la iniciativa de dos mamás.

Actualmente, allí se realizan actividades de apoyo escolar, fomento de la lectura, liberación de libros, talleres de danzas folklóricas y bombo, escritura creativa, narración oral y encuentros de literatura, además de funcionar programas educativos como FinEs y la primaria para adultos.

También reciben visitas de escuelas primarias, secundarias y jardines. Para Sara, uno de los aspectos que más sorprende a los chicos es la variedad de materiales disponibles, la colección incluye libros convencionales, ejemplares en Braille, audiolibros y libros con códigos QR que permiten acceder a contenidos en audio, además de libros-títeres y otros formatos.

Libros que también cuentan la historia del barrio

Durante estos 20 años, la biblioteca también impulsó proyectos editoriales construidos junto a los vecinos, entre ellos, Sara destacó La Bayola de Punilla, un libro realizado junto a vecinos que recupera sus recuerdos y miradas sobre cómo era el barrio durante su infancia.

Otro proyecto fue Mate y Mojito. Como no contaban inicialmente con los recursos para imprimirlo, la comunidad organizó una peña para recaudar fondos. "Todos los vecinos nos apoyaron", recordó Sara, quien señaló que finalmente pudieron concretar la edición en formato físico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BiPopu Escritores Argentinos (@bibliotecaescritoresargentinos) Como no contaban inicialmente con los recursos para imprimirlo, la comunidad organizó una peña para recaudar fondos.

Una celebración en la biblioteca con libros, música y artistas

El festejo por los 20 años tendrá distintas propuestas durante la tarde, habrá presentación de libros junto a sus autores, stands de escritores y editoriales, muestra de pintura, danzas, coro, música, narraciones y juegos para chicos.

También se presentará el Grupo Fénix con zapateo, bombo y boleadoras, habrá un show del cantor Omar Ruiz y un cierre con retumbe legüero y un músico invitado. Además, se entregarán reconocimientos a instituciones, colaboradores y voluntarios que acompañaron el crecimiento de la biblioteca y se realizará un brindis por el aniversario, habrá también un buffet económico.

"Una biblioteca es mucho más que un lugar donde vamos a encontrar libros ordenados y clasificados. Es vida, es dinámica, es activa y eso queremos mostrar", sostuvo Miriam Cahuape, vicepresidenta de la comisión directiva.

La celebración será una oportunidad para reencontrarse con quienes fueron parte de estas dos décadas y también para que nuevos vecinos conozcan el espacio y sus actividades. "Es muy importante la presencia de cada uno de ellos. Estamos ansiosos porque formen parte de nuestra historia y nos acompañen en este momento tan especial", expresó Cahuape.