viernes 25 de septiembre de 2026
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25 de septiembre de 2026
Ensayo.

Lanús cayó en un amistoso ante Huracán en La Fortaleza

Lanús aprovechó el parate por fecha FIFA y disputó un amistoso ante Huracán en La Fortaleza. Fue derrota por 2 a 1 en un ensayo a puertas abiertas.

Raúl Loaiza sumó minutos en el amistoso de Lanús ante Huracán.

Raúl Loaiza sumó minutos en el amistoso de Lanús ante Huracán.

Marcelino Moreno reapareció en Lanús para sumar rodaje.

Marcelino Moreno reapareció en Lanús para sumar rodaje.

En una mañana ideal para aceitar piezas y mantener el ritmo de competencia, Lanús cayó por 2 a 1 ante Huracán en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez. El encuentro, de carácter amistoso, sirvió para que ambos entrenadores les dieran rodaje a futbolistas que habitualmente no suman minutos como titulares en el Torneo Clausura.

El partido se dividió en dos bloques de juego. En el primer tramo, el conjunto de Parque Patricios se mostró mucho más punzante y efectivo. La gran figura de esa etapa fue el delantero exBanfield Juan Bisanz, quien se despachó con un doblete para poner en ventaja al visitante por 2 a 0, exponiendo algunas desatenciones en la última línea del local.

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Para este compromiso, el director técnico de Lanús optó por presentar una alineación alternativa, combinando jugadores que buscan recuperar su mejor forma física con juveniles de la cantera. El once inicial del dueño de casa estuvo conformado por: Franco Petroli; Nicolás Morgantini, Gonzalo Pérez, Ronaldo Dejesús, Tomás López; Raúl Loaiza, Agustín Medina; Benjamin Acosta, Marcelino Moreno, Franco Watson y Yoshan Valois.

Se disputaron dos bloques de 45 minutos y el equipo conducido por Diego Martínez alineó a: Sebastián Meza; Federico Vera, Hugo Nervo, Máximo Palazzo, Leandro Lescano; Rodrigo Fernández Cedrés, Lautaro Mora, Oscar Romero; Oscar Cortés, Juan Bisanz y Facundo Kalinger.

Descuento de Lanús y derrota final

En el segundo bloque, el trámite se emparejó gracias a las variantes introducidas. Lanús reaccionó y logró volcar el juego a su favor en busca del descuento. La insistencia tuvo premio tras una buena maniobra colectiva que culminó con una definición de Lucas Besozzi para decretar el 2 a 1 definitivo.

A pesar de la derrota, el ensayo le dejó conclusiones valiosas al cuerpo técnico de Lanús de cara a la reanudación del torneo local, mientras que Huracán se vuelve con la sonrisa de haber ganado. El evento contó con el apoyo de los socios, quienes pudieron ingresar de forma exclusiva a las tribunas de La Fortaleza.

Lanús se prepara para su próximo compromiso ante Newells el sábado 3 de octubre desde las 17 en el Coloso del Parque Independencia. El Granate se encuentra en puestos de clasificación a los playoff, pero jugará contra un rival que suma la misma cantidad de puntos en la zona. Será un partido clave para Lanús pensando en acceder dentro de los 8 mejores.

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