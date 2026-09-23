Gonzalo Lobos, promesa de Lanús, envuelto en un conflicto en Paraguay: el motivo

Después de anotar su primer gol en primera, el mediocampista de Lanús Gonzalo Lobos quedó en el ojo de la tormenta en Paraguay por un posteo que escribió tras la victoria ante Estudiantes de La Plata y que generó malestar en el país limítrofe. Ante las críticas, el juvenil se expresó en redes sociales y aclaró el tema.

Todo surgió a partir de una felicitación que recibió en Instagram de parte de una cuenta paraguaya. Dando por sentado que era futbolista paraguayo, el medio celebró el primer gol de un compatriota en el fútbol argentino y el chico de Lanús respondió esa publicación, aclarando cuál es la realidad mientras era tendencia en el país vecino: “Todavía no soy paraguayo, no me nacionalicé”, posteó.

Esta respuesta generó malestar en territorio guaraní y en el programa Entretiempo, que se emite por El Trece de ese país, fueron muy duros con el futbolista oriundo de Villa Fiorito . Lo acusaron de “malagradecido” y remarcaron que no lo quieren ver con la camiseta de su seleccionado en un futuro.

Más allá de que Lobos es argentino, sus padres son de origen paraguayo y es por eso que la nueva joya granate tiene la posibilidad de obtener la misma nacionalidad que ellos. Justamente, con esta posibilidad latente, participó de un ciclo de entrenamientos con la Albirroja en 2024, pero como no tiene la ciudadanía , nunca fue convocado de manera oficial.

Polémica por Gonzalo Lobos



La respuesta de Gonzalo Lobos luego de que una página lo felicitara por su primer gol con Lanús.



El futbolista respondió: “No soy paraguayo, no me nacionalicé”#Entretiempo #TreceDeportes #SiempreConectados pic.twitter.com/NStyE0uEQA — TRECE (@trecepy) September 22, 2026

La contundente respuesta de la promesa de Lanús

A través de un posteo en su cuenta personal de Instagram, Gonzalo Lobos se expresó tras la repercusión que tuvieron sus palabras y aclaró sus dichos con un sentido mensaje.

“Me acabo de enterar de que tomaron muy mal el comentario que hice y los entiendo. Por eso quiero pedir disculpas, porque mi intención nunca fue ofender y mucho menos minimizar a Paraguay; solamente quería aclarar que no me había nacionalizado, ya que muchas personas creían que era paraguayo directamente”, remarcó.

También agradeció la oportunidad que le dieron cuando fue citado para entrenar una semana con el seleccionado paraguayo sub-20. “Fui a entrenar una semana a Paraguay y estoy orgulloso de la oportunidad que me dieron. Yo tengo muchos familiares paraguayos y me encanta Paraguay. Mi intención nunca fue ofender y, si fue así, pido disculpas de todo corazón”, agregó.