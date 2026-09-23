Alumnos de Claypole fabricaron una silla de ruedas con impresión 3D.

Un docente y unos 12 alumnos del Centro de Formación Profesional N° 401 de Claypole, en Almirante Brown , desarrollaron una silla de ruedas mediante impresión 3D con fines solidarios. El prototipo fue presentado en la Expo “Futuro Brown” y posteriormente reconocido por autoridades municipales por su aporte a la inclusión y la educación tecnológica.

El proyecto fue realizado por estudiantes de entre 25 y 40 años, acompañados por seis makers y docentes. La iniciativa estuvo encabezada por Ezequiel Villarreal, docente y especialista en impresión 3D, junto con sus alumnos.

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La silla fue pensada para ser utilizada por niños con discapacidad y ya fue donada para que pueda acceder a ella un menor. El equipo, además, tiene previsto continuar con la fabricación de nuevos dispositivos.

El diseño original había sido creado en Estados Unidos y luego adaptado por jóvenes de Córdoba. A partir de esa experiencia, el grupo de Claypole pidió autorización a los autores para replicarlo y desarrollar su propia versión.

Uno de los mayores desafíos fue producir las más de 50 piezas que componen el dispositivo. Si todo el trabajo se hubiera realizado con una sola impresora 3D, se estimaba un tiempo de unas 360 horas y el uso de aproximadamente 10 kilos de filamento.

Para reducir los tiempos, los participantes distribuyeron la fabricación y trabajaron en simultáneo con distintas impresiones. Después realizaron el montaje hasta obtener un prototipo completamente funcional.

La silla cuenta con dos ruedas traseras grandes y otras delanteras más pequeñas, además de apoyapiés regulable, correas de seguridad y apoyacabeza. Tiene una capacidad de hasta 40 kilos.

La silla cuenta con dos ruedas traseras grandes y otras delanteras más pequeñas.

El reconocimiento del Municipio de Almirante Brown

La iniciativa fue conocida por la jefa de Gabinete, Paula Eichel, durante la edición 2026 de la Expo “Futuro Brown”, que reunió a más de 2.000 estudiantes.

Eichel destacó el trabajo realizado y el carácter solidario de la propuesta. El intendente Mariano Cascallares, por su parte, resaltó que el proyecto combina educación, ciencia y tecnología para generar una solución concreta destinada a vecinos con discapacidad.

Desde el equipo de Claypole señalaron que el objetivo es seguir desarrollando dispositivos de este tipo. También convocaron a personas interesadas en la impresión 3D que quieran participar de futuras iniciativas.