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23 de septiembre de 2026
Innovador.

Alumnos de Claypole fabricaron una silla de ruedas con impresión 3D

Un docente y un grupo de estudiantes de Claypole llevaron adelante la creación de un dispositivo pensado para niños con discapacidad.

Alumnos de Claypole fabricaron una silla de ruedas con impresión 3D.

Alumnos de Claypole fabricaron una silla de ruedas con impresión 3D.

El proyecto fue realizado por estudiantes de entre 25 y 40 años, acompañados por seis makers y docentes. La iniciativa estuvo encabezada por Ezequiel Villarreal, docente y especialista en impresión 3D, junto con sus alumnos.

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La silla fue pensada para ser utilizada por niños con discapacidad y ya fue donada para que pueda acceder a ella un menor. El equipo, además, tiene previsto continuar con la fabricación de nuevos dispositivos.

Cómo fabricaron la silla de ruedas en Claypole

El diseño original había sido creado en Estados Unidos y luego adaptado por jóvenes de Córdoba. A partir de esa experiencia, el grupo de Claypole pidió autorización a los autores para replicarlo y desarrollar su propia versión.

Uno de los mayores desafíos fue producir las más de 50 piezas que componen el dispositivo. Si todo el trabajo se hubiera realizado con una sola impresora 3D, se estimaba un tiempo de unas 360 horas y el uso de aproximadamente 10 kilos de filamento.

Para reducir los tiempos, los participantes distribuyeron la fabricación y trabajaron en simultáneo con distintas impresiones. Después realizaron el montaje hasta obtener un prototipo completamente funcional.

La silla cuenta con dos ruedas traseras grandes y otras delanteras más pequeñas, además de apoyapiés regulable, correas de seguridad y apoyacabeza. Tiene una capacidad de hasta 40 kilos.

La silla cuenta con dos ruedas traseras grandes y otras delanteras m&aacute;s peque&ntilde;as.

La silla cuenta con dos ruedas traseras grandes y otras delanteras más pequeñas.

El reconocimiento del Municipio de Almirante Brown

La iniciativa fue conocida por la jefa de Gabinete, Paula Eichel, durante la edición 2026 de la Expo “Futuro Brown”, que reunió a más de 2.000 estudiantes.

Eichel destacó el trabajo realizado y el carácter solidario de la propuesta. El intendente Mariano Cascallares, por su parte, resaltó que el proyecto combina educación, ciencia y tecnología para generar una solución concreta destinada a vecinos con discapacidad.

Desde el equipo de Claypole señalaron que el objetivo es seguir desarrollando dispositivos de este tipo. También convocaron a personas interesadas en la impresión 3D que quieran participar de futuras iniciativas.

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