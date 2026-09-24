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24 de septiembre de 2026
¡Ups!

Wanda Nara a Karina Iavícoli sin saber que el micrófono estaba abierto: "Pelo..."

Wanda Nara estuvo en un móvil de LAM y lanzó un improperio contra Karina Iavícoli sin darse cuenta de que el micrófono seguía abierto.

Se cruzaron Wanda Nara y Karina Iavicoli.&nbsp;

Se cruzaron Wanda Nara y Karina Iavicoli. 

La pregunta de Karina Iavícoli a Wanda Nara estuvo relacionada con la reciente denuncia del Banco Central (BCRA) contra Martín Migueles, novio de la conductora, por operaciones superiores a los US$250 millones durante el período del cepo cambiario.

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Ante la consulta, Wanda Nara sostuvo: “Las mujeres se tienen que independizar, tienen que trabajar, vivir sus vidas, y lo que hagan sus parejas, sus ex, sus novios, que lo arreglen ellos”.

Lejos de esquivar el tema, Wanda Nara reforzó su postura y remarcó que sus vínculos no deberían ser vinculados con sus propias actividades profesionales.

“Si tengo que ir a tomar mate a la cárcel con algún ex, si me cae bien iré, ¿qué voy a hacer? Yo qué culpa tengo, yo trabajo", dijo y se fue del móvil del ciclo de América TV soltando el exabrupto.

Sin embargo, el episodio no terminó cuando la cámara dejó de enfocarla. Sin advertir que el micrófono todavía permanecía abierto, Wanda Nara lanzó un insulto contra la periodista: “Esta pelotuda”.

La reacción tras el insulto de Wanda Nara

Karina Iavícoli aseguró que su pregunta había sido formulada de manera respetuosa y consideró que la reacción de Wanda Nara también forma parte de la exposición que implica ser una figura pública.

“Habla de ella esto, de la manera en la que salta es porque le molestó lo que le pregunté. Ser figura como ella lo es, tiene que ver con esto también, una figura también se configura con escándalos, no solo de la parte rosa. Fui respetuosa”, dijo la panelista de LAM.

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