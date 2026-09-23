El impensado cruce entre Wanda Nara y Martín Cirio: "Ahora resulta que hablamos de honor"

Wanda Nara y Martín Cirio protagonizaron un impensado cruce en las redes sociales y se enviaron una serie de indirectas en Instagram que tomaron por sorpresa a sus seguidores. El youtuber siempre fue muy picante con la China Suárez, pero todo parece haber cambiado.

La influencer y panelista Victoria Braier , más conocida en las redes sociales como Juariu, fue quien descubrió rápidamente los filosos mensajes que se enviaron.

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“Hay gente que te drena la energía y encima pretende que una se quede callada… Para mí hay cosas que son cuestión de honor”, disparó Wanda Nara en sus historias de Instagram.

A pesar de que el mensaje parecía ser otra indirecta más para Mauro Icardi, Martín Cirio recogió el guante le respondió también en las redes sociales con su filosa ironía.

“Jajaja ahora resulta que hablamos de honor. Si te quedaste sin energía conmigo, capaz el problema no era yo moor”, escribió el youtuber en sus historias en Instagram.

La respuesta de Martín Cirio.

Polémica en las redes sociales

La picanteada en las redes sociales llamó la atención de sus respectivos seguidores. A pesar de que nunca habían mostrado tener una relación cercana, los unían sus críticas a la China Suárez, a quien Martín Cirio comenzó a llamar “Tatiana”.

Mientras que algunos fueron más allá y aseguraron que se trataría de una estrategia publicitaria, ya que Wanda Nara viene usando este tipo de tretas desde hace tiempo.