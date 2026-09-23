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23 de septiembre de 2026
¿Qué onda?

El impensado cruce entre Wanda Nara y Martín Cirio: "Ahora resulta que hablamos de honor"

Wanda Nara y Martín Cirio se enviaron picante mensajes con indirectas en Instagram y se generó un enorme revuelo en las redes sociales.

Wanda Nara y Martín Cirio, picantes.&nbsp;

Wanda Nara y Martín Cirio, picantes. 

La influencer y panelista Victoria Braier, más conocida en las redes sociales como Juariu, fue quien descubrió rápidamente los filosos mensajes que se enviaron.

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“Hay gente que te drena la energía y encima pretende que una se quede callada… Para mí hay cosas que son cuestión de honor”, disparó Wanda Nara en sus historias de Instagram.

La publicación de Wanda Nara.

La publicación de Wanda Nara.

A pesar de que el mensaje parecía ser otra indirecta más para Mauro Icardi, Martín Cirio recogió el guante le respondió también en las redes sociales con su filosa ironía.

“Jajaja ahora resulta que hablamos de honor. Si te quedaste sin energía conmigo, capaz el problema no era yo moor”, escribió el youtuber en sus historias en Instagram.

La respuesta de Martín Cirio.

La respuesta de Martín Cirio.

Polémica en las redes sociales

La picanteada en las redes sociales llamó la atención de sus respectivos seguidores. A pesar de que nunca habían mostrado tener una relación cercana, los unían sus críticas a la China Suárez, a quien Martín Cirio comenzó a llamar “Tatiana”.

Mientras que algunos fueron más allá y aseguraron que se trataría de una estrategia publicitaria, ya que Wanda Nara viene usando este tipo de tretas desde hace tiempo.

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