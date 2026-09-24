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24 de septiembre de 2026
Crimen.

Mató a puñaladas a su pareja en Villa Albertina, y ahora la Justicia debe definir si va a juicio

La Justicia de Garantías de Lomas de Zamora dispuso la elevación a juicio de la causa por el homicidio de Emiliano Ezequiel Ríos, pero la defensa apeló.

La acusada podría ser llevada a juicio por el crimen ocurrido en Villa Albertina.

La acusada podría ser llevada a juicio por el crimen ocurrido en Villa Albertina.

La causa por el homicidio de Emiliano Ezequiel Ríos, ocurrido en Villa Albertina, entró en una nueva instancia judicial con la decisión de la Justicia de Garantías de Lomas de Zamora, que confirmó el juicio. Sin embargo, todavía habrá que esperar para juzgar a la pareja de la víctima.

Según señalaron fuentes del caso a La Unión, la defensa de Verónica Giménez, la imputada de 51 años, acusada del homicidio de su pareja, de 36 apeló la resolución para intentar evitar que el expediente llegue a un tribunal oral.

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Ahora será la Cámara de Apelaciones de Lomas la que deberá resolver si confirma la elevación a juicio. Si el planteo de la defensa es rechazado, Giménez deberá ser llevada al banquillo de los acusados.

Mientras tanto, la mujer permanece bajo arresto domiciliario, imputada por “homicidio agravado por el vínculo”, tal como lo dispuso la UFI 1.

El crimen de Emiliano Ezequiel Rios

El hecho ocurrió el 30 de abril pasado en una vivienda ubicada sobre Espronceda al 100, en Villa Albertina, donde, según la reconstrucción preliminar incorporada a la investigación, la pareja protagonizó una violenta pelea.

De acuerdo con los elementos reunidos durante la pesquisa, Ríos habría agredido previamente a Giménez con una botella de vidrio rota, provocándole una herida en el rostro.

En medio de la pelea, la mujer habría tomado un cuchillo y atacado a Ríos, quien sufrió varias heridas de arma blanca en el tórax.

El hombre fue trasladado de urgencia a la UPA de Villa Fiorito, pero murió pocos minutos después como consecuencia de la gravedad de las lesiones.

Después del ataque, Giménez abandonó la vivienda y permaneció prófuga durante algunas horas. Finalmente regresó al domicilio y fueron sus propios hijos quienes alertaron a la Policía sobre su presencia y su intención de entregarse.

Desde el comienzo de la investigación, la defensa sostuvo una hipótesis vinculada con la legítima defensa y un contexto de violencia intrafamiliar. Giménez, además, se negó a declarar durante la indagatoria.

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