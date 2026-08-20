Caso Uma Aguilera: la defensa de uno de los detenidos busca frenar el nuevo juicio

Uma Aguilera tenía 9 años cuando fue asesinada en enero del 2024.

Nahuel Santiago Coman , quien recibió una condena de cinco años de prisión por su participación en el robo del Toyota Corolla que posteriormente fue utilizado por los autores del crimen de Uma Aguilera , presentó un recurso que podría demorar el segundo juicio en su contra.

Según contó a La Unión María Eugenia Rodríguez , la madre de la víctima, la defensa del imputado interpuso un recurso ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense, luego del rechazo de la Cámara de apelaciones de Lomas de Zamora , que en primera instancia no había dado lugar al pedido. El argumento es que no puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Doble homicidio. Rechazan el juicio abreviado para un policía que mató a dos ladrones en Banfield

A seis meses. Giro en el caso: se demora el pedido de juicio contra las gitanas acusadas de la estafa mortal en Budge

"Él dice que no se lo puede juzgar dos veces por el mismo hecho, pero en realidad en el juicio se lo condena por su participación en el robo del Corolla, y esta nueva causa se hace para juzgar su participación en el homicidio de Uma", explicó la mujer a este medio.

Por eso, el planteo presentado por su defensa ante Casación se convirtió ahora en un nuevo punto de tensión dentro de una causa que todavía no terminó.

Uma Aguilera, la nena de 9 años asesinada en Villa Centenario.

El juicio por el crimen de Uma Aguilera

Respecto de las sentencias y condenas de prisión perpetua a Ariel Acuña Vega, Axel Emiliano “Pelusa” Rojas y Miguel Pastor “Patoto” Romero Molinas fueron confirmadas por la sala cuarta del tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires.

El caso de Coman, en cambio, quedó abierto a una nueva instancia judicial en el Tribunal Oral Criminal (TOC) 1 de Lomas de Zamora: su primera condena estuvo vinculada al robo del Corolla, mientras que ahora deberá determinarse si tuvo responsabilidad penal como partícipe secundario en el homicidio de Uma.

El crimen de Uma Aguilera

Rodríguez explicó que Coman manejaba un Fiat 147 en el que trasladó a los autores del hecho para concretar el primer robo del Toyota Corolla y que, posteriormente, habría permanecido en las inmediaciones para asistir a los autores del homicidio.

La secuencia terminó minutos después, cuando los delincuentes interceptaron el vehículo en el que viajaban Eduardo Aguilera y su hija Uma.

Aguilera, custodio de la entonces ministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich, se encontraba junto a la niña de nueve años cuando los delincuentes efectuaron los disparos durante el intento de robo.

Uno de los proyectiles impactó contra el vehículo y otro alcanzó a Uma, que permanecía en el asiento trasero. La niña fue trasladada de urgencia al Hospital Churruca, donde murió horas después.