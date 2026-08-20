Quilmes: erradicaron un basural histórico y recuperaron un espacio público

El Municipio de Quilmes erradicó un basural histórico ubicado en avenida La Plata y Cuba, en Ezpeleta Oeste, y recuperó el predio como espacio público. La intervención incluyó infraestructura, iluminación, mobiliario y parquización y fue supervisada por la intendenta interina Eva Mieri.

La intervención se realizó en el marco del programa Quilmes Limpio, una iniciativa impulsada durante la gestión de Mayra Mendoza para mejorar las condiciones urbanas y ambientales del distrito.

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El predio, que durante años había sido utilizado para arrojar residuos de manera indebida, fue reacondicionado íntegramente con recursos del tesoro municipal. El objetivo es que vuelva a ser utilizado por las familias de la zona y, al mismo tiempo, evitar la formación de nuevos microbasurales.

Entre los trabajos realizados se colocaron 16 m³ de hormigón , se reconstruyeron cordones y se instalaron bolardos de protección. También se incorporó equipamiento para el uso cotidiano de los vecinos.

La intervención se realizó en el marco del programa Quilmes Limpio.

El nuevo espacio cuenta con bancos dobles y simples, juegos de mesa y maceteros. Además, se instalaron columnas de iluminación y se reacondicionó el suelo para incorporar distintas especies vegetales.

Durante la recorrida, Eva Mieri destacó que la recuperación del predio se sumó a trabajos previos de pavimentación y colocación de luminarias. Según explicó, la intención es generar un espacio verde para las familias de Ezpeleta Oeste.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García, señaló que el basural afectaba uno de los accesos a Ezpeleta y sostuvo que la recuperación forma parte de una política orientada a mejorar los barrios.

Multas por arrojar residuos en la vía pública

El Municipio de Quilmes recordó que arrojar basura o escombros en la vía pública está sancionado por la Ordenanza Nº 14.226/2024. La normativa contempla multas económicas y también el secuestro preventivo del vehículo utilizado para cometer la infracción.

La actividad contó además con la participación de funcionarios de Servicios Públicos, Parques y Paseos y de la Base Regional de Ezpeleta.