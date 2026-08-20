Inauguraron en Lomas una muestra con reliquias de la fotografía

En el Museo Americanista de Lomas hasta el 10 de septiembre.

En el Museo Americanista de Lomas hasta el 10 de septiembre.

El Museo Americanista de Lomas de Zamora , ubicado en Manuel Castro 254, inauguró una nueva muestra que invita a conocer los orígenes de la fotografía aérea en Argentina y a descubrir cómo fueron las primeras imágenes tomadas desde el cielo. Se puede visitar hasta el 10 de septiembre.

La muestra, titulada “Fotografía Aérea en la Argentina - Los Precursores y sus Cámaras”, propone conocer a los pioneros que unieron dos innovaciones tecnológicas: la fotografía y la aviación, para obtener algunas de las primeras vistas panorámicas del país.

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Según explicó Abel Alexander , presidente de la Sociedad Iberoamericana de Historia de la Fotografía , se trata de la primera exposición dedicada a la fotografía aérea que se realiza a nivel nacional.

La exposición se inauguró el 19 de agosto, fecha en la que se celebra el Día Mundial de la Fotografía. La elección del día está vinculada con el daguerrotipo, presentado oficialmente en París en 1839.

La muestra se llama “Fotografía Aérea en la Argentina – Los Precursores y sus Cámaras”.

El procedimiento permitía obtener una imagen directamente sobre una placa de metal, específicamente una superficie de plata pulida. El resultado era una fotografía única, ya que el sistema no permitía realizar copias mediante el mismo procedimiento.

Cámaras, fotografías y equipos históricos

La exposición reúne obras de la institución y equipos aéreos de Antique Cameras, busca recuperar las experiencias de quienes hicieron posible observar y documentar el territorio desde una perspectiva completamente novedosa para su época.

El recorrido comienza con los viajes en globo aerostático y avanza por diferentes momentos de la historia hasta fotografías durante el Centenario de la Revolución de Mayo y registros aéreos de Buenos Aires durante 1920 y 1930.

Además, la exposición funcionó como marco para la presentación pública de Foto Aérea Argentina (FAA), una entidad fundada en julio de 2026 por Juan Carlos Borra, José Romero, Abel Alexander y Marcelo Mazza, que reúne a investigadores y coleccionistas interesados en la historia de la fotografía aérea.