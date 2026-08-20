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20 de agosto de 2026
Barrio Laprida.

Memoria en Lomas: homenajean a una vecina desaparecida en la dictadura

Este sábado habrá un encuentro en memoria de Cristina Bienposto, que fue estudiante de la UNLZ e hincha de Los Andes.

Un nuevo encuentro por Memoria, Verdad y Justicia en Lomas.

Un nuevo encuentro por Memoria, Verdad y Justicia en Lomas.

En Lomas de Zamora se siguen multiplicando las actividades para homenajear a vecinos desaparecidos por la dictadura militar. Este sábado habrá un encuentro en memoria de Cristina Bienposto.

Barrios x Memoria y Justicia Zona Sur convoca a la actividad que se realizará desde las 10.30 en la Plazoleta de las calles Williams y Pereyra Lucena, del Barrio Laprida. Allí van a restaurar la baldosa que recuerda la historia de Cristina y también habrá un homenaje a las víctimas de la Masacre de Trelew.

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María Cristina Bienposto, también conocida como "Pelusa", cursó la primaria en la Escuela Nº38 "República de Venezuela" y la secundaria en el Instituto Lomas, donde egresó como Perito Mercantil en 1974. Luego trabajó como operaria en la empresa metalúrgica Fichel, en Gerli, y estudiaba periodismo en la Universidad de Lomas (UNLZ), donde era delegada del centro de estudiantes y militante de Juventud Universitaria Peronista (JUP).

Barrios x Memoria y Justicia Zona Sur convoca a la actividad del sábado.

Barrios x Memoria y Justicia Zona Sur convoca a la actividad del sábado.

El 24 de agosto de 1977 la secuestraron en la intersección de Williams y Pereyra Lucena, a 300 metros de su casa. Eran las 6.45 de la mañana y ella iba camino a su trabajo. La última vez que la vieron con vida fue en el Centro Clandestino "Club Atlético".

Como Cristina era hincha de Los Andes, en varias oportunidades fue homenajeada por la institución Milrayitas. También la recuerdan siempre en el Instituto Lomas, que es una reconocida cooperativa de enseñanza.

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Cristina Bienposto es una de las reconocidas en la iniciativa aprobada por Consejo Superior y que se enmarca en el compromiso que tiene la universidad en la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Los otros estudiantes desaparecidos de la UNLZ son Julio Molina, Pablo Musso, Ramón "Moncho" Pérez, Jorge Brinoli, Rodolfo Torres, José Nicasio Fernández Álvarez y Esteban Roldán. A ellos se suma Carlos Ocerín Fernández, funcionario de la universidad entre 1974 y 1975.

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