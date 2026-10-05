Atropelló a un ciclista en Temperley y escapó: investigan si hubo una discusión previa

Un joven ciclista fue violentamente atropellado por un auto en la localidad de Temperley y resultó gravemente herido. El conductor escapó sin asistirlo. Investigan un posible conflicto previo.

El hecho ocurrió este domingo en la calle Suiza al 600 . Un joven de 27 años circulaba en su bicicleta en dirección a la calle Alemania y fue impactado desde atrás por un Renault Clio color negro que venía a gran velocidad.

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Lejos de detenerse, el conductor aceleró, dobló hacia la izquierda en Alemania y huyó sin ayudar al ciclista , quien quedó tirado en el suelo. Los vecinos del barrio se acercaron a asistirlo y llamaron a la ambulancia.

El muchacho, identificado como Román Valdéz , fue trasladado de urgencia al Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora , donde permanece internado en grave estado.

Temperley: un ciclista fue atropellado por un auto y resultó gravemente herido. El conductor escapó. Ocurrió en el cruce de las calles Suiza y Alemania. Investigan si hubo una discusión previa. https://t.co/sCWr3Tqw2B — Diario La Unión (@LaUnionDiario) October 5, 2026

La hipótesis tras el brutal episodio en Temperley

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N°19 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Al analizar las cámaras de seguridad, se observó que el Renault Clio impactó violentamente al joven y pareció ir directamente a embestirlo.

Según informaron fuentes del caso a La Unión, la principal hipótesis es que había un conflicto previo entre la víctima y el conductor, quien habría actuado de esa manera por venganza tras una discusión mantenida el día anterior.

La causa quedó caratulada como “homicidio doloso en grado de tentativa” y es investigada por el fiscal Ignacio Torrigino. Efectivos policiales realizan diferentes procedimientos para encontrar al conductor prófugo, quien ya fue identificado.