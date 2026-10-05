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5 de octubre de 2026
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Atropelló a un ciclista en Temperley y escapó: investigan si hubo una discusión previa

El conductor de un Renault Clio embistió brutalmente a un joven que iba en bicicleta en Temperley. Está prófugo. La víctima quedó gravemente herida.

El brutal episodio en Temperley quedó filmado.

El brutal episodio en Temperley quedó filmado.

Un joven ciclista fue violentamente atropellado por un auto en la localidad de Temperley y resultó gravemente herido. El conductor escapó sin asistirlo. Investigan un posible conflicto previo.

El hecho ocurrió este domingo en la calle Suiza al 600. Un joven de 27 años circulaba en su bicicleta en dirección a la calle Alemania y fue impactado desde atrás por un Renault Clio color negro que venía a gran velocidad.

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Lejos de detenerse, el conductor aceleró, dobló hacia la izquierda en Alemania y huyó sin ayudar al ciclista, quien quedó tirado en el suelo. Los vecinos del barrio se acercaron a asistirlo y llamaron a la ambulancia.

La hipótesis tras el brutal episodio en Temperley

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N°19 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Al analizar las cámaras de seguridad, se observó que el Renault Clio impactó violentamente al joven y pareció ir directamente a embestirlo.

Según informaron fuentes del caso a La Unión, la principal hipótesis es que había un conflicto previo entre la víctima y el conductor, quien habría actuado de esa manera por venganza tras una discusión mantenida el día anterior.

La causa quedó caratulada como “homicidio doloso en grado de tentativa” y es investigada por el fiscal Ignacio Torrigino. Efectivos policiales realizan diferentes procedimientos para encontrar al conductor prófugo, quien ya fue identificado.

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